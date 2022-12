Le gardien argentin mime un geste obscène et se moque de Mbappé

Emiliano Martinez a été sensationnel sur sa ligne du but, mais nettement moins lors de la remise des récompenses et face à la presse.

Mardi soir face à l'Argentine, les Croates ont eu la très mauvaise idée de jouer leur corner «à la rémoise» (c'est à dire en deux temps). Tout le monde sait que ça ne marche jamais, alors pourquoi certaines équipes continuent de le faire?

Demi-finale du Mondial, 39e minute de jeu. L'Argentine mène 1-0. La Croatie pousse pour égaliser et voit ses efforts récompensés par un corner. C'est une chance, car les joueurs croates sont plus grands et plus costauds que leurs adversaires. Chaque ballon dans la surface est dès lors une menace pour le portier argentin. Sauf que ce ballon de la 39e minute n'arrivera jamais devant le but. Parce que Modric et ses coéquipiers ont décidé qu'il était préférable de jouer le corner en deux temps plutôt que d'expédier le cuir sur la tête des joueurs présents dans la surface.