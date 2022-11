Coupe du monde 2022: Voici l'équipe de l'Iran qui ira au Qatar

Traduit et adapté de l'allemand par sia

Les Iraniens sortent de la préparation à la Coupe du monde 2022 avec des sentiments mitigés. D'un côté, ils ont réussi à battre le Nicaragua et même l'Uruguay, mais ils ont perdu contre l'Algérie et n'ont fait qu'un match nul contre le Sénégal. Le chemin vers la Coupe du monde a également été difficile, l'Iran ne s'étant qualifié qu'au 3e tour.

L'Iran affrontera l'Angleterre, le Pays de Galles et les Etats-Unis dans le groupe B.

Les dates et le texte de ce article ont été mis à jour le 9 novembre 2022. Toutes les évolutions postérieures à ce jour n'ont pas (encore) été prises en compte.

Plus de «Sport»

Qui est Mark Mateschitz, «héritier fugitif» et millénial le plus riche d'Europe?

Les plus lus

Quel est l'impact des 6 étrangers en National League? Premier bilan

Le fait d'avoir plus d'étrangers dans chaque équipe rend la ligue et l'équipe nationale meilleures. A court terme, le compte sportif est bon. Mais à court terme seulement.

Au cours des deux dernières années, aucun sujet ne nous a autant agité que l'augmentation du nombre d'étrangers de quatre à six par équipe. Maintenant, après un bon tiers du tour de qualification de National League et le premier tournoi de la saison disputé par l'équipe nationale, nous avons une petite idée des chances et des risques de la nouvelle réglementation sur les étrangers.