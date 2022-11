Coupe du monde 2022: Tout savoir sur l'équipe d'Arabie saoudite

Traduit et adapté de l'allemand par sia

Comme Nadal, ces grands champions à qui il ne manque qu'un titre

Rafael Nadal n'a jamais remporté le Masters, qu'il dispute cette semaine à Turin. Avant lui, d'autres grands champions sont passés à côté d'un trophée majeur. Florilège non exhaustif.

En dépit d'un immense palmarès (92 titres en carrière dont 22 Grands Chelems), le gaucher majorquin ne s'est jamais imposé lors du tournoi des maîtres. L'histoire est bien partie pour se répéter cette saison puisqu'il vient de perdre ses deux premiers matchs (contre Fritz puis Auger-Aliassime) et se trouve au bord de l'élimination. Les conditions de jeu (indoor sur surface très rapide) et les dates du tournoi (Nadal paie sa débauche d'énergie en fin de saison) sont les deux arguments les plus souvent cités pour expliquer son manque de réussite dans l'épreuve.