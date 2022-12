Le stade 974 de la Coupe du monde 2022 ne sera bientôt plus là. image: keystone

Ce que vont devenir les huit stades de la Coupe du monde au Qatar

La Coupe du monde au Qatar est terminée, 7 des 8 stades ont été construits spécialement pour le tournoi. La plupart de ces enceintes ont donc déjà connu leur heure de gloire.

Après que la Chine a renoncé en mai à l'organisation de la Coupe d'Asie 2023, le Qatar recevra bientôt son prochain grand tournoi de football. Mais d'ici là, la situation dans l'émirat devrait avoir considérablement évolué, du moins en ce qui concerne les stades.



D'après l’estimation de l’ONG Carbon Watch Market, «l’empreinte totale des stades permanents construits pour la Coupe du monde pourrait être huit fois plus importante, s’élevant à 1,6 million de tonnes de CO2, plutôt que les 0,2 MtCO2 rapportés par la Fifa».

Stade Al-Bayt

Le stade Al-Bayt a accueilli le match d'ouverture. La capacité de l'arène va être divisée par deux, soit de 60 000 à 30 000 spectateurs en retirant la tribune supérieure. Le niveau des loges sera transformé en hôtel.

Le stade Al-Bayt a été conçu comme une tente bédouine. image: www.imago-images.de

Stade Lusail

C'est au stade Lusail que l'Argentine a fêté son troisième titre de champion du monde. Après la fête, que va devenir ce stade flambant neuf? Il n'existe pas encore de plans concrets pour l'enceinte, qui peut accueillir 88 966 spectateurs. Plusieurs options sont actuellement envisagées et, selon les organisateurs, «des logements abordables, des magasins, des écoles, des cafés, des installations sportives, ainsi que des cliniques médicales» sont prévues à l'avenir.

Le stade Lusail a accueilli la finale de la Coupe du monde. image: www.imago-images.de

Stade Ahmad Bin Ali

Ce stade est également connu sous le nom d'Al-Rayyan, du nom de la localité qui l'abrite. La Fifa assure que 90% des matériaux récupérés lors de la destruction de l'arène déjà existante a été utilisé pour bâtir ce nouveau complexe.

Sa capacité de 45 000 passera à 20 000 places après la Coupe du monde. L'enceinte accueillera les parties du club d'Al Rayyan Sports Club.

C'est ici qu'Al-Rayyan jouera ses matchs à domicile. image: www.imago-images.de

Stade Al-Janoub

Le stade continuera d'être utilisé après la Coupe du monde par le club al-Wakrah SC, qui évolue dans la ligue qatarie. Les organisateurs précisent que «des installations supplémentaires sont en cours de développement dans l’enceinte du stade, notamment une piste cyclable et une piste de course». Sa capacité sera également réduite de 44 325 à 20 000 places après le Mondial.

Le stade Al-Janoub possède un toit qui peut être fermé. image: www.imago-images.de

Stade Al-Thumama

Le stade Al-Thumama devrait également continuer à être utilisé comme stade de football après la Coupe du monde. Toutefois, ses deux clubs utilisateurs n'évoluent pas dans le championnat le plus élevé du Qatar. C'est probablement pour cette raison que le stade ne pourra accueillir à l'avenir que 20 000 spectateurs au lieu des 40 000 de la Coupe du monde. Une clinique sportive verra le jour sur place. Un hôtel remplacera les tribunes supérieures.

Le stade Al-Thumama est situé à 12 kilomètres au sud de Doha. image: www.imago-images.de

Stade Education City

Là aussi, la capacité d'accueil de 44 667 spectateurs sera réduite à 20 000. Situé sur le campus universitaire d'Al-Rayyan, ce stade – qui porte le même nom que le quartier lequel il se trouve – est appelé à devenir le futur stade de l'équipe nationale féminine du Qatar. Le seul problème est que celle-ci a disputé son dernier match officiel en 2014.

Les étudiants pourront également en profiter pour de multiples événements, comme des remises de diplômes.

À l'avenir, l'équipe nationale féminine du Qatar y jouera ses matchs. image: www.imago-images.de

Stade Khalifa International

C'était déjà le stade national du Qatar avant la Coupe du monde et il le restera après la compétition. Il a notamment accueilli les championnats du monde d'athlétisme en 2019. Il est aussi le seul stade qui existait déjà sur place avant l'attribution de la Coupe du monde au Qatar.

Le stade de l'équipe nationale du Qatar. image: www.imago-images.de

Stade 974

Le stade est composé de 974 conteneurs recyclés qui seront démontés après le Mondial. Il s'agit du premier stade dans l'histoire de la Coupe du monde qui sera entièrement démonté après le dernier match et reconstruit plus tard à un autre endroit. Selon la Fifa, «son concept flexible permet de le reconstruire sur un autre site ou de construire plusieurs stades plus petits, à partir des mêmes matériaux».