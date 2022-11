Au Qatar, en Russie (photo) ou ailleurs, les fans de l'équipe de foot du Japon ont l'habitude de nettoyer les gradins des stades après les matchs. image: twitter

Pourquoi les fans japonais nettoient les stades

Les supporters nippons ont comme tradition de ramasser tous les déchets dans les gradins après les matchs. La cheffe de l’unité d’études japonaises à l’Université de Genève explique pourquoi.

De quoi donner des suggestions de voyage à votre collègue qui laisse trainer sa tasse dans l'évier au lieu de la mettre dans le lave-vaisselle, ou à votre ado qui rechigne depuis des semaines à ranger sa chambre. La destination? Le Japon.

Parce que les fans japonais au Qatar, eux, n'ont aucun souci avec le désordre. Bien au contraire! Comme à chaque grand tournoi de foot, ils nettoient les gradins après les matchs. On en voit des dizaines déambuler entre les rangées avec de gros sacs plastique, dans lesquels ils mettent les bouteilles vides, les emballages de nourriture et tous les autres déchets qui jonchent le sol ou les sièges.

Un influenceur bahreïni, impressionné par cette action civique, a immortalisé ces scènes – qui ont eu lieu dimanche lors du match d'ouverture Qatar - Equateur, donc sans lien avec l'équipe japonaise – dans une vidéo qu'il a postée sur les réseaux sociaux. Il demande aux protagonistes pourquoi ils font ça. «Les Japonais ne laissent jamais de déchets derrière eux, on respecte l'endroit», lui répond une supportrice nippone.

Vidéo: watson

Claire-Akiko Brisset, cheffe de l’unité d’études japonaises à l’Université de Genève, confirme:

«Le respect des infrastructures publiques est complètement intériorisé au Japon. Dans les écoles japonaises, les élèves, de l'enfantine jusqu’à la fin du gymnase, nettoient très souvent eux-mêmes les classes» Claire-Akiko Brisset, cheffe de l’unité d’études japonaises à l’Université de Genève

Ce civisme est considéré comme «normal», banal, au pays du Soleil Levant, où l'apprentissage de la vie en communauté semble plus poussé qu'en Occident, par exemple. «Après, les Japonais ne sont quand même pas au point de nettoyer leur siège de métro», sourit Claire-Akiko Brisset.

La professeure insiste sur un point: il ne faut pas tirer la conclusion, tentante mais trop hâtive, que ces comportements respectueux découlent de siècles de traditions. «Tout simplement parce que les infrastructures publiques ne datent que de la fin du 19e siècle, au moment de la création des Etats nations, qui a eu lieu en même temps au Japon qu'ailleurs», argumente-elle.

L'experte genevoise pointe encore une autre raison du respect des supporters japonais envers les infrastructures:

«Beaucoup de fans de foot instrumentalisent les stades pour transgresser l'ordre. Ce n’est pas le cas des Japonais» Claire-Akiko Brisset

Exemplaires même dans l' adversité

Les inconditionnels de la sélection nippone ne passent pas non plus leur frustration et leur colère sur le matériel (ceux qui arrachent des sièges ou vandalisent le mobilier urbain quand leur équipe perd en Suisse auraient de quoi s'en inspirer): même après une cruelle défaite, comme c'était le cas contre la Belgique en 8e de finale du Mondial 2018 – les «Samouraïs bleus» ont perdu 2-3 avec un but décisif à la 94e, après avoir mené 2-0 –, ils nettoient les gradins.

Et les footballeurs japonais sont à la hauteur de leurs fans. Après ce même match, synonyme d'élimination, ils ont astiqué eux-mêmes leur vestiaire, au point de le faire briller, en laissant un message aux organisateurs russes pour leur accueil: «Merci».

Vous ne serez donc pas surpris mercredi après cet Allemagne - Japon (coup d'envoi à 14h00) si vous voyez dans les tribunes des dizaines de personnes habillées en bleu courber le dos avec de grands sacs plastique à la main. Pas sûr, en revanche, qu'il y ait autant de courageux dans le secteur allemand. En même temps, la mayonnaise et le ketchup des Bratwurst ne sont pas les tâches les plus faciles à enlever.