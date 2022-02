Belinda Bencic doit faire une pause. Bild: keystone

«J'ai quelque chose dans les poumons»: Bencic a des séquelles du Covid

La Saint-galloise souffre d'effets à long terme du coronavirus. La tenniswoman de 24 ans ne participera pas au tournoi de Dubaï. Voici ce que l'on sait de sa santé.

Peu avant Noël, Belinda Bencic contracte le Covid lors d'un tournoi à Abu Dhabi. Bien que la championne olympique soit doublement vaccinée, elle ressent des symptômes assez forts. Aujourd'hui, et plus de deux mois plus tard, la jeune tenniswoman de 24 ans continue de ressentir les effets du Covid-19.

Après son élimination en quart de finale à Saint-Pétersbourg, Belinda Bencic a donc annoncé:

«On m'a diagnostiqué quelque chose dans les poumons qui n'est pas normal»

Elle peut certes se tenir debout sur le court, mais une sensation la dérange depuis le début de l'année déjà.

«Ma condition physique doit encore s'améliorer. Je me sens toujours un peu tremblante, je pense que j'ai plus de potentiel.»

Et la joueuse de Suisse orientale devra s'armer de patience jusqu'à ce que tout rentre dans l'ordre: «Ils ont parlé de deux à trois mois». Mais, de son côté, elle ne prévoit pas une pause aussi longue.

Le tournoi WTA de Dubaï se déroulera sans elle. Pour rappel, en 2019, elle s'y était assuré un quatrième titre sur le circuit féminin. (abu)