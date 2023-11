Les curleuses suisses sont championnes d'Europe!

Emmenées par la skip Stefania Constantini, les Italiennes ont offert une très belle réplique. Elles ont le mérite de revenir à 5-5 grâce à un coup de deux dans le neuvième end. Seulement, les Suissesses ont su exploiter l’avantage de la dernière pierre pour conclure. Carole Howald, Selina Witschonke, Silvana Tirinzoni et l'extraordinaire Alina Pätz ont ainsi réussi le Grand Chelem en Ecosse pour marquer encore davantage les esprits.

Après la conquête de quatre titres mondiaux de rang, les joueuses du CC Aarau ont, enfin, mis l’Europe à leurs pieds. A Aberdeen, elles ont remporté les onze matches qu’elles ont disputés. La onzième victoire fut toutefois la plus ardue avec un double takeout réussi par Alina Pätz sur la dernière pierre pour forcer la décision pour un centimètre à peine.

Plus de «Sport»

Ce Romand a travaillé au Mondial de rugby et il a des anecdotes folles

Cette star du hockey a conquis et séduit la Suisse: elle prend sa retraite

Bienne-Genève a été perturbé par un fan et ça aurait pu être grave

Pierluigi Tami doit prendre sa voiture et aller chercher Lucien Favre

Le centre le plus stupide de l'histoire du foot fête ses 30 ans

Simon Ammann n'est plus le même

Ils ont imaginé les joueurs de NBA selon les noms des franchises et ça claque

Euro 2024: le groupe le plus facile pour la Nati et celui de la «mort»

Cette Suissesse a fraudé les CFF et ça va lui coûter très cher

Voici les 25 villes où on mange le mieux dans le monde

Black Friday: 16 GIFs et mèmes qui vont vous faire perdre foi en l'humanité

Les plus lus

Le ski alpin est pris en otage

Les skieurs et les skieuses ont désormais une cible sur le dos, comme l'ont montré les évènements du week-end à Gurgl et Zermatt.

L'univers du ski alpin essuie les reproches et fait face à l'ire des défenseurs de l'écologie. Un climat lourd et toxique pour les acteurs et actrices du Cirque blanc, désormais affichés comme des pollueurs, comme des destructeurs de la nature.