La Super League s'inspire du Mondial des clubs

Le championnat de Suisse reprend ce vendredi avec l’introduction de nouvelles mesures. Voici ce qui va changer.

La Super League souhaite lutter plus fermement contre les arrêts de jeu durant la partie. Elle a ainsi décidé de modifier la célèbre règle des six secondes pour les gardiens, qui passe à huit secondes. Jusqu'à présent, le gardien ne pouvait pas garder le ballon plus de six secondes, mais cette règle était souvent appliquée de manière incohérente.

Comme lors de la Coupe du monde des clubs, l'arbitre commencera à décompter les cinq dernières secondes dès que le gardien aura le ballon sous contrôle depuis trois secondes et qu'il le tiendra sans pression.

Si le portier conserve le cuir pendant plus de huit secondes, l'équipe adverse bénéficiera d'un corner. En cas de deuxième infraction, un autre corner sera accordé, accompagné d'un avertissement. En cas de troisième infraction, l'arbitre brandira alors un carton jaune et le jeu reprendra par un corner pour l'équipe adverse.

Si un but est marqué dans l'action qui suit, il ne sera pas possible pour le VAR de vérifier combien de temps le gardien a réellement tenu le ballon dans ses mains.

Une autre règle va faire son apparition en Suisse et celle-ci répond à une scène qui s'est produite en 8es de finale de la Ligue des champions la saison dernière, lors de la séance de tirs au but entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Julian Alvarez a transformé son tir et, au départ, tout semblait normal. Cependant, après un nouvel examen du VAR, il a été constaté qu'Alvarez avait involontairement touché le ballon deux fois. Le penalty a donc été annulé.

Si une telle situation se produit à l'avenir en Super League, le penalty sera rejoué, à condition que le tir ait été réussi. Si le tireur a raté son penalty, la partie reprendra comme d'habitude avec un coup franc pour l'équipe défensive.

Enfin, une nouvelle mesure concerne les situations dans lesquelles l'arbitre décide d'interrompre le jeu.

Si le ballon se trouve dans la surface de réparation au moment de l'interruption du jeu, il sera remis au gardien de l'équipe défensive.

Si l'interruption se produit en dehors de la surface de réparation, l'équipe qui avait ou aurait eu la possession du ballon reprend le contrôle du cuir, à condition que l'arbitre puisse le constater clairement. Sinon, la partie continue avec la possession du ballon pour l'équipe qui l'avait avant l'arrêt du jeu.

Les arbitres de la Swiss Football League ont été informés des changements de règles lors d'un stage à Muntelier fin juin. La nouvelle saison de la Super League débutera vendredi soir avec le match d'ouverture entre Zurich et Sion.

