Swiss Cycling offre l'asile à treize cyclistes ukrainiens

«Lorsque l'on nous a demandé lundi matin si nous pouvions aller chercher les Juniors et les ramener en Suisse, il était clair pour nous que nous nous devions de le faire. Vingt-six heures plus tard, nous sommes arrivés avec nos deux bus à Lublin, dans l'est de la Pologne. Nous avons récupéré les jeunes et les avons amenés à Macolin. Désormais, nous allons mettre sur pied le plus rapidement possible un programme journalier avec des cours de langue et des entraînements pour qu’ils puissent retrouver une certaine normalité.»

Thomas Peter