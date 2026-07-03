Elise Chabbey a une bonne raison de rater le Tour de France

La Genevoise a levé le mystère sur les raisons de sa non-participation à la Grande Boucle: elle attend un heureux événement.

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«Une petite grenouille est en train de grandir en moi et je suis tellement fière d'entamer cette nouvelle aventure avec toi», écrit-elle sur Instagram, en s'adressant à son chéri.

La Genevoise de 33 ans indique avoir mis «beaucoup de temps à comprendre et à accepter» que sa vie «allait changer pour toujours. Parfois, la vie peut être pleine de surprises, et je crois que celle-ci est merveilleuse», poursuit-elle, remerciant au passage son équipe de la FDJ-Suez United pour son soutien.

La naissance de l'enfant est attendue pour janvier prochain. Elise Chabbey met un terme à sa saison. En mars dernier, elle a fêté un de ses plus beaux succès en remportant les Strade Bianche, à Sienne, au terme d'un final haletant. Lauréate du dernier Tour de Romandie, elle s'était imposée au terme d'un final indécis et palpitant, devant la Polonaise Kasia Niewiadoma et l'Allemande Franziska Koch.

Un temps lâchée sous l'effet des attaques de l'Italienne Elisa Longo Borghini (4e), Elise Chabbey était revenue dans le groupe de tête à six kilomètres de l'arrivée. La meilleure grimpeuse du Tour de France 2025 avait fait la différence dans les derniers mètres de l'ascension de la Via Santa Caterina.

Absente des Championnats de Suisse en juin, la cycliste de 33 ans n'a plus disputé de course depuis le 26 avril dernier, lorsqu'elle avait terminé à la 7e place de Liège-Bastogne-Liège.

(jcz/ats)