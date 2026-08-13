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Miltiadis Tentoglou oublie sa médaille et arrête une interview

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Il quitte l'interview pour une raison improbable

Le Grec Miltiadis Tentoglou a eu des sueurs froides au micro, juste après son sacre en saut en longueur, mardi aux Championnats d'Europe de Birmingham.
13.08.2026, 09:2613.08.2026, 09:26

Avec un bond à 8,44 mètres, Miltiadis Tentoglou a décroché la quatrième médaille d’or européenne de sa carrière en saut en longueur, ce mardi à Birmingham. Un nouveau grand succès pour le Grec, également sacré champion olympique en 2021 et 2024.

Au terme d’un concours très disputé, Tentoglou a devancé Simon Ehammer. Le Suisse était encore en tête après le quatrième essai, avant que le grand favori ne parvienne finalement à le dépasser. Ehammer n’a ensuite pas réussi à réagir et a donc remporté la médaille d’argent. Juste après ce nouveau titre européen, Miltiadis Tentoglou a commis une bourde.

La séquence: le champion est en pleine interview avec la chaîne de télévision grecque ERT 2 SPORT. Tout à coup, le journaliste lui demande où est sa médaille. L'athlète de 28 ans baisse les yeux vers son torse et se rend compte d’une chose: la médaille n’est plus autour de son cou!

Tentoglou se rend compte de sa bourde, en pleine interview 📺

Vidéo: twitter

Tentoglou semble sous le choc pendant un bref instant. Il se passe la main dans les cheveux, se prend la tête, se mord les doigts. Puis il déclare:

«Ils nous l’ont donnée, mais je l’ai laissée là-bas. J’ai fait une connerie: je l’ai enlevée et je l’ai laissée là-bas»

Un autre moment insolite en sport cette semaine👇

Ça s'est mal fini

Le sauteur grec interrompt immédiatement l’interview pour partir à la recherche de sa breloque, sous les yeux du journaliste compréhensif et hilare. Heureusement pour lui, le quadruple champion d’Europe a retrouvé sa médaille peu après.

(riz/yog)

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