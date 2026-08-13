Crans-Montana accueillera les Championnats du monde en février 2027. Image: KEYSTONE

La RTS prépare un gros coup pour les Mondiaux en Valais

La RTS annoncera d’ici fin août plusieurs changements dans son équipe de ski alpin. Le but: frapper fort lors des Mondiaux 2027 de Crans-Montana.

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La saison 2026/2027 de ski alpin s’élancera, comme de coutume, fin octobre sur le glacier de Sölden (24 et 25 octobre). Mais derrière ce rituel bien établi se profile un hiver particulièrement dense. Huit courses supplémentaires viendront étoffer le calendrier de la Coupe du monde, les dames retrouveront Lenzerheide et, surtout, tous les regards se tourneront vers Crans-Montana, théâtre des Mondiaux du 1er au 14 février 2027.

Le rendez-vous sera particulièrement important pour les skieurs suisses, mais aussi pour les téléspectateurs romands et, par conséquent, pour la RTS, qui diffuse l’ensemble des épreuves de Coupe du monde sur ses antennes. Le service public entend d'ailleurs donner une place particulière à cet évènement et prépare déjà en coulisses son dispositif en vue des Mondiaux de Crans-Montana.

Le vélo féminin a cartonné cet été: La RTS tient sa surprise de l'été

Un premier changement est connu depuis le mois de mars: Romain Roseng ne commentera plus les courses féminines. Son successeur devait initialement être désigné avant l’été, mais l’annonce a pris du retard. Et pour cause: ce remplacement ne serait qu’une partie des ajustements envisagés par la RTS pour la saison à venir.

Selon nos informations, la chaîne réfléchit notamment à renforcer son dispositif sur le ski féminin avec l’arrivée d’un commentateur supplémentaire. Plusieurs changements sont également attendus du côté des consultants. La RTS s’apprête ainsi à remanier sensiblement son équipe dédiée au ski alpin à quelques semaines d’une saison particulièrement chargée.

Ces changements sont en partie motivés par la perspective des Mondiaux de Crans-Montana, mais ils coïncident aussi avec l’arrivée de Nathalie Ducommun à la tête de la rédaction des Sports.

Contactée par watson, la RTS indique qu’elle communiquera l’ensemble des changements au sein de son équipe dédiée au ski alpin durant la dernière semaine d’août.