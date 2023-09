Mauro Schmid avait terminé les Mondiaux au 13e rang. Fatigué mentalement, il a été se vider la tête dans le Nevada sans l'autorisation de son employeur. Keystone

Un cycliste suisse se fait tailler sévèrement par son patron

Patrick Lefevere, le patron de l'équipe Soudal Quick-Step, n'a pas apprécié le comportement de son poulain Mauro Schmid. Le Suisse de 23 ans lui a répondu.

Plus de «Sport»

Dans sa chronique pour le Het Nieuwsblad, Patrick Lefevere avait épinglé son coureur Mauro Schmid (23 ans), lui reprochant de s'être volatilisé lors d'un séjour à Las Vegas.

L'histoire remonte à la fin des championnats du monde à Glasgow, moment choisi par Mauro Schmid pour prendre du bon temps dans le désert du Nevada. Une escapade qu'il n'avait pas signifiée à son employeur. Le boss du «Wolfpack» n'avait aucune nouvelle de lui et a déclaré que son coureur avait disparu des radars. «Quand l’entraîneur Koen Pelgrim a demandé pourquoi ses données n’avaient pas été chargées dans notre programme d’entraînement, Schmid a répondu que son Garmin était en panne», peste Patrick Lefevere dans sa chronique.

Patrick Lefevere est un manager mythique et réputé pour ne pas être un tendre dans le milieu. Image: Netflix

Avant d'enchaîner: «Dans certains cas, tu as perdu des coureurs qui ont déjà signé pour une autre équipe. C’est littéralement le cas de Mauro Schmid.» Le Belge fait référence à la signature du Suisse dans une nouvelle équipe, la formation Jayco-AlUla, qu'il rejoindra en 2024. Un petit tacle qui a eu le don de faire réagir le peloton et Schmid en pôle position.

«Pas ma meilleure décision»

Face à la polémique qui enflait, Mauro Schmid s'est défendu sur X (anciennement Twitter), en publiant ses données Strava (la très populaire application pour les cyclistes). Durant son séjour à Las Vegas, le natif de Bülach a tourné les jambes durant 3h12min, avalant 94 kilomètres avec sa bécane.

Il s'est également exprimé dans GCN pour éteindre le début d'incendie. «Je n'y suis pas resté six mais trois jours et cela n'a pas affecté ma préparation», s'est-il défendu. Mais la saison et le poids des efforts lui ont fait faire une petite erreur, concède-t-il. «Ce n’était pas ma meilleure décision, il (réd: Patrick Lefevere) a raison.»

«Après les Mondiaux et une saison difficile, je me sentais fatigué, alors je voulais me vider la tête pour le reste de l'année» Mauro Schmid

Le talentueux Suisse (vainqueur de la Semaine Coppi et Bartali cette année) a connu aussi de légers problèmes de logistique lors de son (Very Bad) trip à la cité du jeu. «En fait, je devais m'entraîner pendant trois jours, mais mon vélo est arrivé trop tard et je n'ai donc pu faire qu'une seule séance d'entraînement.»

Et d'assurer qu'il n'avait «jamais dit que son Garmin avait cessé de fonctionner, mais tout simplement pas communiqué».

Depuis cette virée aux Etats-Unis non-autorisée par son employeur, le futur pensionnaire de Jayco-AlUla a tout de même pédalé et accroché un dossard lors de plusieurs courses: le Tour d’Allemagne (5 étapes), la Bretagne Classic, les deux Grand Prix québécois et les Européens de Drenthe - sans performer de manière significative. (svp)