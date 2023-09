Image: Capture d'écran Eurosport

La grosse chute de Stefan Küng

Le Thurgovien n'a pas regardé devant lui et a viré la tête la première dans les barrières. Le spécialiste du contre-la-montre a fini le maillot en sang et le casque fracassé.

Il n'a pas regardé devant lui et patatras. Le Suisse Stefan Küng était parti pour arracher la médaille d'argent à son coéquipier et compatriote Stefan Bissegger, mais a malheureusement été victime d'une inattention: la tête dans le guidon, le Suisse a pris de plein fouet les barrières.

Le Thurgovien a fini le visage en sang et le casque fracassé, alors qu'il roulait à plus de 60 km/h. Sonné par l'impact, Küng s'est remis en selle et a coupé la ligne au neuvième rang lors ces Européens, mardi à Drenthe aux Pays-Bas.

La grosse chute de Stefan Küng en vidéo Vidéo: watson

Une terrible déception pour le rouleur suisse, qui lorgnait sur un troisième titre de champion d'Europe. C'est la pépite britannique de 19 ans, Joshua Tarling, qui a écrasé ce chrono. Wout van Aert a terminé sur la troisième marche. (svp)