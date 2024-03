«Personne sans doute ne s'attendait à ce que j'attaque si tôt, je voulais durcir la course rapidement (...) L'équipe a fait du super boulot, mais cela a été une course difficile. Quand on lance sa saison, c'est dur d'un point de vue mental, je suis content du déroulement de la journée»

Le coureur de l'UAE Team Emirates commence donc cette année 2024 en fanfare, lui qui s'alignera sur le Giro (4 au 26 mai) et le Tour de France (29 juin au 21 juillet). Après la course, il a déclaré:

Le vainqueur du Tour de France en 2020 et 2021 n'a laissé aucune chance à ses concurrents pour sa première course de l'année. Il s'est échappé en solo à 80 km de l'arrivée, en accélérant le rythme dans le difficile chemin de Monte Sante Marie. Pogacar a ensuite roulé seul les deux dernières heures de la course.

Il veut représenter la Suisse aux JO dans un sport qui lui est «inconnu»

Le champion de course d'orientation, Matthias Kyburz, fera ses grands débuts sur marathon en avril. Avec un objectif en tête: se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe début février. Matthias Kyburz, multiple champion du monde de course d'orientation, annonçait revoir ses objectifs, et mettre temporairement de côté la CO pour se concentrer sur le marathon. Et pas qu'un peu. Il vise les 2 heures 8 minutes et 10 secondes, un temps lui donnant accès aux Jeux olympiques de Paris cet été.