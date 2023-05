Le Belge Remco Evenepoel est le principal outsider lors de ce Giro 2023, où Primoz Roglic fait figure de grand favori. Image: keystone

Au Giro, un duel qui promet et des Suisses très impliqués

Des étapes en Suisse, des superstars favorites et une mauvaise nouvelle: les principales questions et réponses sur ce Tour d'Italie 2023 en cinq points.

Raphael Gutzwiller / ch media

Plus de «Sport»

Le 106e «Giro d'Italia» débute samedi. Le deuxième tour le plus important après le Tour de France partira des Abruzzes et se terminera le 28 mai à Rome. Voici tout ce que vous devez savoir sur cette course cycliste passionnante, en cinq points👇

Quelles sont les chances suisses?

La mauvaise nouvelle est tombée jeudi matin: l'espoir suisse Gino Mäder est forfait pour ce Giro en raison d'un test Covid positif. Mäder s'était fixé de grands objectifs pour le Tour d'Italie après sa victoire d'étape en 2021 et une cinquième place à la Vuelta. Dans son équipe Bahrain Victorious, il aurait pris le départ en tant que co-leader.

Il ne reste donc plus que deux Suisses: les deux coureurs de l'équipe Groupama FDJ, Stefan Küng et Fabian Lienhard. Avec ce Giro, Küng participe à son premier tour de l'année, après avoir fait une pause de course d'environ un mois. Le Thurgovien devrait notamment viser les deux premières des trois épreuves contre la montre. «Je n'ai participé qu'à une seule épreuve contre-la-montre cette saison, mais je l'ai gagnée. J'espère donc pouvoir continuer la série», a-t-il déclaré.

Stefan Küng vise des victoires d'étapes en contre-la-montre. image: Peter De Voecht/Freshfocus

Fabian Lienhard, 29 ans, participera à son deuxième grand tour. Lors de la Vuelta de l'année dernière, il a surpris tout le monde en se classant dans les cinq premiers lors d'une étape. Il espère vivre un autre moment fort en émotions sur ce Giro.

Qui sont les favoris?

Le grand favori pour la victoire finale s'appelle Primoz Roglic. Le Slovène de 33 ans a remporté de grands succès ces dernières années, notamment ses trois sacres sur la Vuelta. En 2020, il s'est livré à un duel spectaculaire avec son compatriote Tadej Pogacar lors du Tour de France, mais il a été vaincu.

Après n'avoir pas pu terminer les deux derniers tours de France en raison de chutes, le leader de l'équipe Jumbo-Visma se concentre cette année entièrement sur le Giro d'Italia et fait l'impasse sur le Tour. Roglic devra faire sans ses deux lieutenants pour ce Giro: Tobias Foss et Robert Gesink ont contracté le coronavirus et sont absents.

Primoz Roglic est le grand favori pour le sacre sur ce Giro 2023. image: Gian Mattia D'alberto/AP LaPresse

Le premier challenger de Roglic est le jeune prodige Remco Evenepoel. L'année dernière, le Belge de 23 ans a gagné la Vuelta pour son tout premier tour de trois semaines. Cette année, il a de nouveau fait sensation en s'imposant dans au Tour des Emirats arabes unis et dans la classique Liège-Bastogne-Liège.

Remco Evenepoel, le principal outsider. image: Julien Warnand/EPA

Les autres candidats à la victoire finale sont le Gallois Geraint Thomas, le Britannique Tao Geoghegan Hart et le Russe Alexander Vlassov.

A quoi ressemble le parcours?

Au programme, il y a 21 étapes pour une distance totale d'environ 3500 kilomètres en trois semaines. Parmi elles, trois contre-la-montre individuels et six étapes de haute montagne. Le départ sera donné samedi avec le contre-la-montre de Fossacesia à Ortona dans les Abruzzes. Le tour se terminera 22 jours plus tard à Rome.

image: giroditalia.it

Côté suisse, deux étapes retiennent particulièrement l'attention. La 13e, le vendredi 19 mai, avec l'arrivée à Crans Montana (VS). Le lendemain, la 14e étape partira de Sierre, pour ensuite retourner en Italie et se terminer à Cassano Magnago.

Quel est le point culminant niveau altitude?

Depuis 1965, le point culminant du Giro d'Italia porte le nom du quintuple vainqueur Fausto Coppi. Cette année, la «Cima Coppi» se trouve sur la route de la 13e étape, à la frontière suisse, au col du Grand St-Bernard (VS). Les coureurs y montent à une altitude de 2469 mètres.

Quels sont les maillots importants?

Contrairement à la plupart des tours, le leader du Giro d'Italia ne porte pas un maillot jaune, mais un maillot rose. Le «Maglia Rosa» s'inspire de la couleur du papier du fameux quotidien sportif La Gazetta dello Sport, organisatrice du Giro.

L'Australien Jai Hindley portant le mythique maillot rose. image: Massimo Paolone/AP

Le leader du classement des points (sprint) porte le «Maglia Ciclamino», une tunique rouge cyclamen. Celui de la montagne est bleu, alors que le meilleur jeune endossera du blanc.

Adaptation en français: Yoann Graber