Le cycliste italien Antonio Tiberi a abattu un chat avec sa carabine à Saint-Marin, en juin 2022. image: shutterstock/instagram

Une pépite du cyclisme abat un chat à la carabine et risque très gros

Antonio Tiberi, grand espoir du cyclisme italien, a tué un félin en juin dernier à Saint-Marin. Il vient d'écoper d'une amende mais peut craindre une sanction bien plus lourde.

Le soir du 21 juin 2022, Antonio Tiberi a déraillé – au sens figuré, seulement – dans son logement de Saint-Marin. Le méfait de cette pépite italienne du cyclisme (21 ans)? Tester sa carabine sur un chat dans la rue. Le pauvre matou est mort sur le coup.

«Y a-t-il vraiment un cœur sous cette main?», peuvent se demander les défenseurs des animaux. IMAGE: INSTAGRAM

Huit mois plus tard, Tiberi vient d'écoper d'une amende de 4000 euros pour son acte cruel, après «une enquête criminelle méticuleuse», informe le Corriere della Sera. Le champion du monde junior de contre-la-montre en 2019 a tenté d'atténuer sa sanction devant le juge. «Mon intention était de mesurer la puissance de tir de l'arme et je visais un panneau de signalisation», a-t-il argumenté.

«J'avoue aussi que j'ai visé un chat et à ma grande surprise, je l’ai effectivement touché. Je n'avais aucune intention de le tuer, j'étais convaincu que l'arme n'était pas mortelle» Antonio Tiberi, cycliste professionnel

La Gazzetta dello Sport a même réalisé une infographie de cette triste scène image: capture d'écran de la Gazzetta dello Sport

Ministre fâché et sanction disciplinaire

Elle l'était. En enlevant la vie à cet animal innocent, Antonio Tiberi – qui s'est aussi fendu d'un long message sur les réseaux sociaux où il fait part de ses remords – a aussi fait le désespoir de ses propriétaires. Et, manque de bol pour le cycliste, ils ont une certaine aura dans la petite principauté: il s'agit de la famille de Federico Pedini Amati, ministre du tourisme et ancien chef d'Etat.

Et le politicien a apparemment une sensibilité pour les animaux plus développée que Tiberi. «Ce chat était avec nous depuis longtemps. Ma fille Lucia, trois ans, l'adorait», a-t-il expliqué. C'est simple: Federico Pedini Amati ne demande ni plus ni moins que l'expulsion du cycliste – arrivé en mars 2022 – du territoire de Saint-Marin:

«Vous ne pouvez pas tuer un animal de compagnie et vous en sortir avec une amende de 4000 euros. J'apprécie qu'il ait avoué, mais des gens comme ça n'ont pas à vivre ici.» Federico Pedini Amati, ministre saint-marinais et propriétaire du chat

Antonio Tiberi lors du contre-la-montre du Tour de Romandie 2022. Image: KEYSTONE

Antonio Tiberi, qui a notamment participé au Tour de Romandie 2022 et à la Vuelta cette même année, ne risque toutefois pas la prison, comme ça aurait été le cas en Italie, précise le Corriere della Sera.

Son équipe, Trek-Segafredo, a déjà réagi. Elle a suspendu son coureur pour 20 jours, au minimum. Conséquences: il sera privé de salaire – reversé à une association de protection animale – pendant cette période et ne participera pas au Trophée Laigueglia, ni aux courses Tirreno-Adriatico et Milan-Turin.

Cette affaire a donc de quoi fortement écorner l'image du jeune talent et compromettre sa carrière. Et il ne pourra même pas se reconvertir dans le biathlon, puisque sa carabine lui a été confisquée. (yog)