Vidéo: extern / rest

Courir dans un centre commercial, c'est possible à Dubaï

Début août, des centaines de coureurs ont participé au «Mallathon», une course organisée à l'intérieur d'un vaste mall climatisé.

Aya ISKANDARANI / afp

Plus de «Sport»

Cette initiative, soutenue par le gouvernement de l'émirat, vise à encourager l'activité physique en août, le mois le plus chaud de l'année aux Emirats arabes unis, tout en mettant à profit les vastes centres commerciaux de Dubaï, souvent déserts aux premières heures du jour.

Dans le Golfe, l'une des régions les plus chaudes du monde où le thermomètre dépasse parfois les 50°C, courir dehors n'est pas seulement inconfortable: cela peut s'avérer dangereux.

Vêtus de T-shirts "Dubai Mallathon", les participants courent ou marchent devant des boutiques fermées, le long de larges allées de marbre, avant l'arrivée des premiers clients quelques heures plus tard. Neuf centres commerciaux, dont le Dubai Mall (l'un des plus grands au monde) ouvrent chaque jour en août, de 7h à 10h, pour accueillir coureurs et marcheurs.

Le reportage de l'AFP: Vidéo: extern / rest

Le week-end, certains proposent des parcours chronométrés de 10km, 5km ou 2,5km, avec remises de prix et podiums comme en plein air.

Robots et smoothies

Au City Centre Mirdif début août, deux robots déambulent parmi les coureurs, qui s'arrêtent pour poser le temps d'un selfie. Un peu plus loin, des cyclistes improvisés font la queue pour pédaler sur des vélos électriques reliés à des mixeurs afin de préparer des smoothies. Le "Mallathon" est soutenu par le prince héritier de Dubaï, Hamdan ben Mohammed ben Rachid Al-Maktoum, 42 ans, adepte d'un mode de vie actif.

Il s'inscrit dans un ensemble d'initiatives destinées à inciter une population très motorisée à retrouver le goût de l'exercice. Parmi elles, le défi "30x30", qui invite les habitants à consacrer chaque jour une demi-heure au sport pendant un mois.

La remise des prix a lieu dans le centre commercial.

Dans le Golfe, riche en hydrocarbures mais soumis à un climat désertique, l'obésité figure parmi les grands défis de santé publique. Selon une récente étude parue dans The Lancet, 94% des hommes aux Emirats arabes unis pourraient être en surpoids ou obèses d'ici 2050, un record mondial. En cause, en partie: une chaleur accablante qui dure plusieurs mois et ne cesse de s'intensifier.

51,8 degrés le 1er août

En mai, les températures ont dépassé les 50°C aux Emirats, et atteint le 1er août 51,8°C, frôlant le record absolu de 52°C. Pour Menna, Egyptienne de 36 ans installée à Dubaï depuis 15 ans, «pas question» de faire du sport dehors en été. «Mais dans le centre commercial, nous avons la climatisation, les premiers secours, de l'eau, précise-t-elle. Et cela motive davantage quand d'autres personnes le font aussi.»