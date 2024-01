Il célèbre sa «victoire» 10 kilomètres trop tôt

Pensant qu'il avait remporté le Trofeo Palma, dernier volet du Challenge de Majorque, l'Allemand Emil Herzog a laissé exploser sa joie au moment de franchir la ligne d'arrivée. Problème, la course était loin d'être terminée.

Emil Herzog est un coureur prometteur. A 19 ans, il vient de s'engager avec la Bora-Hansgrohe, après une saison passée au sein de la formation continentale Hagens Berman Axeon. Il est aussi un habitué des routes helvétiques, pour preuve sa participation au Grand Prix Rüebliland, sa cinquième place au Tour du Pays de Vaud et sa victoire sur la classique Coire-Arosa, catégorie débutants.

Mais en cette fin du mois de janvier, ce ne sont pas ses résultats sur le vélo qui ont placé l'Allemand au cœur de l'actualité. Dimanche, à l'occasion du Trofeo Palma, l'une des principales courses d'ouverture du calendrier cycliste, il a commis LA bourde du début de saison.

S'extirpant du peloton à un peu plus de 10 kilomètres de l'arrivée, il s'est relevé quelques mètres plus loin, après avoir levé les bras tel un vainqueur. Il pensait avoir réalisé le coup du kilomètre, à la façon d'un Fabian Cancellara, sauf que la course n'était pas terminée.

Si ce genre d'erreur se manifeste régulièrement au plus haut niveau, la gaffe d'Emil Herzog surprend, car elle survient tôt dans la saison. Et parce qu'il ne restait, non pas un, mais bien deux tours de circuit à parcourir. D'ailleurs, les spectateurs présents en bord de route semblaient tous interloqués - personne ne comprenait la célébration du coureur de la Bora.

10 kilomètres plus loin, Herzog n'est pas parvenu à reproduire la même attaque, le peloton allant beaucoup plus vite en vue du sprint final et les forces commençant à manquer. Il n'a pris que la 31e place d'une course remportée par Gerben Thijssen, devant le Norvégien Alexander Kristoff.