Ces cyclistes suisses jouent avec leur vie

A cela s'ajoute les catadioptres, évidemment. L'organisme estime que près de 50% des accidents pourraient être évités si les personnes impliquées se voyaient une seconde plus tôt. Et c'est énorme.

«De manière générale, il est fortement recommandé de porter de nuit des vêtements clairs avec des éléments réfléchissants, et il faut toujours veiller à allumer les phares. [...] Il est de plus conseillé de porter un gilet réfléchissant au guidon d'un deux roues»

«Sur un vélo motorisé ou non, le risque d'avoir un accident la nuit est 1,5x plus élevé (réd: même avec un équipement approprié). Il est prouvé qu'en portant des vêtements sombres, le cycliste sera bien moins vu que ce soit au crépuscule, par mauvaise visibilité ou la nuit, d'où l'importance dans la circulation routière d'être visible et de se faire remarquer»

Un bilan qui se veut néanmoins meilleur chez les possesseurs de vélo électrique. En effet, selon cette même étude, seuls deux vélos électriques rapides sur cent et neuf vélos électriques lents sur cent roulent la nuit ou au crépuscule avec des feux non allumés. En revanche, en journée, les utilisateurs de vélo électrique n'ont pas ce même réflexe, alors que la loi les oblige. 75% des détenteurs de vélo électrique lent appliquent cette règle.

Alors que le port du casque à vélo est de plus en plus ancré dans les moeurs (même s'il est encore courant d'apercevoir sur les routes d'éternels récalcitrants), un autre fléau inquiète en Suisse depuis l'arrivée de l'automne, et les jours qui raccourcissent: la non-utilisation des dispositifs d'éclairage chez les cyclistes.

La Suisse a été épargnée, samedi lors du tirage au sort de l'Euro 2024. Ses adversaires sont néanmoins plus redoutables qu'ils n'en ont l'air.

Ce sera donc l'Allemagne, l'Ecosse et la Hongrie. Bien loin du pire qui était à craindre, en abordant ce tirage en tant que membre du chapeau 4. La main innocente de Brian Laudrup a permis à la Suisse d'éviter les poules de la France et des Pays-Bas et de l'Espagne et de la Croatie - et régnait forcément comme un soulagement général une fois scellé le sort de la Nati.