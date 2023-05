Roglic fait coup double sur le Giro et s'envole vers le sacre

Primoz Roglic ne possédait qu'une quinzaine de secondes d'avance sur Geraint Thomas lorsqu'il a été victime de ce problème mécanique. Mais il a sorti le grand jeu dans le dernier kilomètre de la terrible montée finale, contrairement à son rival gallois qui a craqué au plus mauvais moment. (ats/yog)

Impressionnant samedi, Primoz Roglic a repris pas moins de 40 secondes à l'ancien leader Geraint Thomas, qu'il devance de 14 secondes au général. Le triple vainqueur de la Vuelta (2019, 2020, 2021) et 2e du Tour de France 2020 a pourtant été victime d'un saut de chaîne dans la partie finale.

Le Slovène de 33 ans s'est emparé du maillot rose en remportant la 20e et avant-dernière étape, un contre-la-montre de 18.6 km disputé entre Tarvisio et Monte Lussari.

Le Slovène a remporté samedi la 20e et avant-dernière étape du Tour d'Italie, un contre-la-montre. Il s'est ainsi emparé du maillot rose et a la voie royale vers le titre.

