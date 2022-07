Le peloton arrive entre Lausanne et Aigle pour le plus grand plaisir des amoureux du vélo. Image: sda

Le Tour de France débarque samedi en Romandie: trafic perturbé et horaires

Le plus grand événement cycliste mondial va débarquer en Suisse pour deux jours de fête entre Lausanne et Aigle. Perturbations en vue du trafic, voici un récapitulatif des chiffres et des horaires pour ne pas se retrouver piégé.

Team watson Suivez-moi

Après un passage et une réussite populaire au Danemark, voilà que la Suisse est sur le carnet de route des forçats de la pédale. Le peloton arrivera à Lausanne ce samedi lors de la 8e étape entre Dole et la capitale vaudoise. Au menu: 184 km, les 12% de l'avenue de Beaulieu et une arrivée jugée proche du stade de la Pontaise, à hauteur du parc du Vélodrome.

Les horaires clés à Lausanne

La caravane du Tour fera son défilé deux heures avant le passage des cyclistes, soit autour des 15h40. 17h17: l'entrée des cyclistes dans la capitale olympique. 17h28: l'emballage final.

Le trafic sera fortement perturbé dans la cité lausannoise. Les fermetures débuteront dès 3h du matin jusqu'à 20h. De 10h à 20h, des animations seront organisées au centre-ville avant qu'elles ne se déplacent sur la place de la Navigation - 9 concerts gratuits sont prévus du vendredi au dimanche. Les festivités seront réparties sur sept lieux: Ouchy-Place de la Navigation, le centre-ville (St-François, Quartier du Flon, Place Chauderon), Beaulieu, la Pontaise et la zone d'arrivée. Il y aura neuf écrans géants disposés sur le parcours pour suivre la course. Pour les fins connaisseurs, cette arrivée en terres lausannoises aurait fait le bonheur de Julian Alaphilippe, grand absent du Tour cette année.

Les passages du Tour de France à Lausanne

Les arrivées à Lausanne sont au nombre de cinq. La dernière remonte à l'an 2000. Erik Dekker l'avait emporté. La première est datée de 1948, avec une victoire de Gino Bartali. Outre ces deux arrivées, le Tour a fait escale à Lausanne trois fois: en 1949, en 1952 et en 1978.

La grille horaire de cette année Les informations détaillées, de gauche à droite: le nombre de kilomètres encore à parcourir; puis le nombre de kilomètres déjà effectués, le village traversé, l'horaire de la caravane du Tour et enfin le passage prévu des coureurs.

Les infos clés à Aigle

La caravane du Tour s'élancera sur la ligne de départ de 10h30 à 11h. Le départ fictif pour les coureurs sera donné à 12h30. Le départ réel à 12h45.

La halte aiglonne sera la première véritable étape de montagne (183 km) lors de ce Tour de France 2022. La Place du Marché d’Aigle sera en fête et accueillera la présentation des équipes et des cyclistes encore en lice. Le village de départ du Tour y sera dressé et une animation inédite au centre de la capitale du cyclisme attend le public.

Autre spécialité du jour, le peloton passera par deux fois dans la petite ville aiglonne, centre du monde cycliste l'espace d'une journée.

Aigle a l’honneur de célébrer deux passages de la caravane du Tour de France puisque le peloton démarre sa 1ère étape de montagne au centre-ville avant de traverser la Riviera puis Le Lavaux. Le Tour empruntera les routes des Alpes vaudoises avant de rejoindre Aigle pour la deuxième occasion. Finalement, le peloton se dirigera en direction du dernier col, Pas de Morgins pour finalement fêter le vainqueur de cette étape à Châtel (F). Le comité d'organisation

Le Canton a allongé sur la table plus de 500 000 francs pour les travaux de réfection dans la région du Chablais. Le bitume du col de la Croix a été refait à neuf.

Une organisation aux petits oignons pour cette neuvième étape, qui verra plus de 2800 personnes assurer la sécurité de l'événement et des travaux.

En ce qui concerne les fermetures des routes, le comité d'organisation annonce que le trafic sera logiquement perturbé. Une Google Maps a été confectionnée pour l'événement, que vous pouvez consulter pour les horaires de fermeture des routes.

Deux jours exceptionnels pour les amoureux du vélo; deux jours plus compliqués pour les usagers de la route mais au final, on l'espère, une fête aussi joyeuse et colorée qu'au Danemark!