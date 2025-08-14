beau temps28°
DE | FR
burger
Sport
Football

Dortmund dépense 11 millions pour une cuisine et fâche ses fans

Une dépense étonnante fâche les supporters de Dortmund

Alors que le Borussia Dortmund attend toujours de nouveaux renforts, une toute autre «arrivée», au coût de onze millions d’euros, a été enregistrée. De quoi agacer les supporters du BVB.
14.08.2025, 12:0014.08.2025, 12:00
Lisa Slomka
Plus de «Sport»

A Francfort, l’argent coule à flots. Markus Krösche, directeur sportif de l’Eintracht, continue d’accumuler les recettes comme depuis plusieurs années. Après les ventes de Silva, Kolo Muani et Marmoush, il a cédé Hugo Ekitiké à Liverpool, pour un montant de 95 millions d’euros.

A Dortmund, le décor est tout autre: ici, on construit. Pas l’effectif… mais la cuisine. Tandis que les autres clubs négocient et recrutent, le Signal Iduna Park accueille une recrue d’un genre un peu particulier, faite d’inox et de plaques de cuisson.

Bellingham, Drewes, Cuisine: les seuls «renforts» du BVB

Selon Bild, une nouvelle cuisine d’une valeur de onze millions d’euros a été installée, remplaçant un équipement qui avait été jugé, il y a un an, «obsolète et non conforme». Ce n’est pas un transfert, certes, mais cela y ressemble par le prix.

Côté terrain, le BVB a officialisé seulement deux arrivées: Jobe Bellingham, le frère cadet de Jude, pour 30,5 millions d’euros en provenance de Sunderland, et le gardien remplaçant Patrick Drewes pour 200 000€ depuis Bochum. Par ailleurs, les prêts de Yan Couto et Daniel Svensson ont été convertis en transferts définitifs pour un total de 26,5 millions d’euros.

Des noms comme Jadon Sancho, Fabio Silva ou encore Carney Chukwuemeka circulent toujours, mais aucun de ces joueurs n’a signé. La cuisine, elle, est déjà livrée.

Les fans l’ont en travers de la gorge

Sur X, on se moque ouvertement de cette gestion. «En plus de la nouvelle cuisine et des frais de déplacement pour la Coupe du monde des clubs, il y a d’autres dépenses importantes», écrit un utilisateur, qui ajoute: «Le papier sur lequel Niko Kovac a rédigé la lettre à Jobe était en or massif. Et les appels téléphoniques ont coûté cher, Sebastian Kehl (réd: le directeur sportif du club) n’ayant pas les appels internationaux inclus dans son forfait mobile».

Un autre internaute plaisante: «Les gars, mieux vaut une cuisine entière pour onze millions qu’un simple frigo à douze». Le message est accompagné d’une photo de Niklas Süle.

Le BVB à court de temps et d’argent

La référence à Süle n’est pas anodine. Régulièrement comparé à un réfrigérateur en raison de son gabarit imposant, il fait partie d'un groupe de cinq joueurs très bien rémunérés, restés fidèles au club jusqu'à présent, plus par manque d'intérêt des autres formations que par volonté sportive. Emre Can, Pascal Groß, Salih Özcan et Julian Brandt complètent la liste.

L'Espagne a trouvé un moyen ingénieux de protéger ses arbitres

Contrairement aux années précédentes, aucun départ majeur, à l’exception de Jamie Gittens vers Chelsea, n’a permis d’alléger les finances du club cet été. Les 44 millions d’euros provenant de la Coupe du monde des clubs (selon la ZDF) et la qualification pour la Ligue des champions apportent un peu de répit, mais celui-ci ne sera pas éternel.

Le fait que onze millions d’euros aient été dépensés pour une nouvelle cuisine peut se justifier d’un point de vue économique, mais cela paraît néanmoins absurde en pleine période de disette sur le marché des transferts. Surtout que le Borussia Dortmund pourrait être confronté à un nouveau problème dès l’été prochain.

Si les cinq joueurs mentionnés précédemment ne sont pas rapidement vendus, ils quitteront le club librement à la fin de leur contrat, ce qui entraînerait une perte à la fois sportive et financière.

Plus d'articles sur le sport

L'Espagne a trouvé un moyen ingénieux de protéger ses arbitres
de Yoann Graber
2
Voici pourquoi la Supercoupe a lieu dans une petite ville italienne
de Julien Caloz
Le «Pelé palestinien» alliait élégance, vitesse et sens du but
de Romuald Cachod
Ce pilote suisse brille malgré un énorme coup dur
de Soraya Sägesser
Alisha Lehmann explique son curieux transfert
de Adrian Bürgler
Cet ancien gardien suisse pourrait devenir le patron de la Nati
de Etienne Wuillemin
Ce geste est entré dans la légende de Sierre-Zinal
de Julien Caloz
Voici pourquoi le FC Thoune cartonne en Super League
de Simon Häring
Le retour de Roger Federer semble parfaitement calculé
de Romuald Cachod
Cette star du tennis lance un débat très épineux sur les Russes
de Yoann Graber
1
«Les lutteurs suisses actuels vont trop à la salle de musculation»
de Emil Rohrbach
Ce tennisman est arrêté à l'aéroport pour une raison invraisemblable
de Yoann Graber
Ce coup de sang de la reine du sprint révèle une personnalité complexe
de Sven Papaux
Donnarumma publie une photo ambiguë sur son avenir au PSG
de Yoann Graber
Il se prend une fusée au pire endroit et il y a des dégâts 😱
de Nils Kögler
1
Pourquoi les femmes touchent le double des hommes en cas de record à Sierre-Zinal
de Margaux Habert
La nouvelle crack du tennis a un point commun fort avec les Williams
de Yoann Graber
Voici tout ce qui va changer pour Jashari à l'AC Milan
de Etienne Wuillemin
La Suisse veut défendre son titre mondial dans un sport improbable
de simon wespi
Il n'aurait jamais dû célébrer trop vite...
de Yoann Graber
Une «Nati» des mers: la voile suisse lance son projet le plus audacieux
de Yoann Graber
Le ski suisse s'arme contre les prédateurs sexuels
de Emil Rohrbach
«Un monstre»: Jean-Pierre Nsame s'est transformé
de Julien Caloz
«Un rêve»: ce Romand a écrit au petit garçon qu'il était
de Julien Caloz
Novak Djokovic est la cible de violentes attaques en Serbie
de Simon Häring
Le foot suisse va vivre une grande première
de Yoann Graber
Il n'est pas si simple de passer du rugby au foot US: la preuve
de Julien Caloz
Humeur
Cette scène prouve toute la complexité mentale du tennis
de Yoann Graber
Cette star du hockey suisse a un projet ambitieux en Asie
de Adrian Bürgler
«Je me suis épuisée»: la star de la voile imite Lara Gut-Behrami
de Julien Caloz
Le maillot de Young Boys devient la risée du web
de Yoann Graber
Cette footballeuse filme une «vidéo de la honte» sur le terrain
de Yoann Graber
Thèmes
En Chine, des capots de voitures sont utilisés comme aquariums.
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici quand la vague de chaleur devrait se terminer en Suisse
2
TF1 s’offusque de l’amende que ce Français doit payer en Suisse
3
Le retour de Roger Federer semble parfaitement calculé
Il a quitté son job à Genève pour devenir une star du trail
Ludovic Pommeret est à 50 ans une petite légende de son sport, dont il est devenu professionnel après avoir plaqué son métier d'ingénieur.
En 2004, Ludovic Pommeret prenait le départ de la deuxième édition de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc, pas encore devenu la course de montagne la plus célèbre du monde. Vingt-et-un an plus tard, le traileur français est à 50 ans une petite légende de son sport, et continue de gagner face à des adversaires beaucoup moins âgés.
L’article