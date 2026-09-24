Nouvellement en couple: Matthieu Bailet et Lindsey Vonn. Image: Instagram/@linseyvonn

Un skieur français fait battre le cœur de Lindsey Vonn

Sur le plan sportif, elle a récemment subi un sérieux revers. Mais côté cœur, tout va pour le mieux pour Lindsey Vonn. A 41 ans, la skieuse est de nouveau amoureuse.

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Championne olympique, plusieurs fois championne du monde et victorieuse de plus de 80 épreuves de Coupe du monde: Lindsey Vonn peut se prévaloir d’une impressionnante carrière sportive. Après presque six ans d’absence, l’Etasunienne avait fait son retour sur les pistes fin 2024. Mais lors des Jeux olympiques d’hiver, au début de cette année, elle a été victime d’une lourde chute. Son retour au ski de compétition est désormais incertain.

Dans cette période difficile, la femme de 41 ans a toutefois trouvé un soutien de poids dans sa vie privée: son collègue Matthieu Bailet. Le Français de 30 ans, lui-même skieur toujours actif en Coupe du monde, semble partager la vie de Lindsey Vonn depuis déjà plusieurs mois.

Lindsey Vonn en couple avec Matthieu Bailet

Depuis mai, les deux sportifs ont été aperçus à plusieurs reprises très proches l’un de l’autre. Ils n’avaient toutefois jamais officiellement confirmé leur relation, jusqu’à présent. Mercredi, Lindsey Vonn a publié sur son compte Instagram une photo qui ne laisse guère de place au doute. «L’heure du récap de l’été, première partie», a-t-elle écrit en légende d’une série de clichés sur lesquels elle apparaît à plusieurs reprises avec Matthieu Bailet, notamment lors d’un tendre baiser dans une piscine.

Le Français a rapidement réagi, accompagnant son commentaire d’un smiley faisant un clin d’œil et d’un emoji en forme de baiser: «J’ai hâte de voir la deuxième partie du récap de l’été.» La star du tennis Caroline Wozniacki a commenté: «Eh bien, c’est officiel sur Instagram», tandis que de nombreux autres sportifs ont félicité le couple pour cette nouvelle histoire d’amour.

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Lindsey Vonn a connu par le passé plusieurs relations avec des hommes célèbres. De 2007 à 2013, elle a été mariée à l’ancien skieur Thomas Vonn. Elle a ensuite partagé pendant environ deux ans la vie de la star du golf Tiger Woods. Ont suivi des relations avec l’entraîneur de NFL Kenan Smith et le hockeyeur P.K. Subban, avec qui elle s’était même fiancée. Plus récemment, elle a été en couple pendant plusieurs années avec l’acteur et entrepreneur Diego Osorio.

(jdo/trad. hun)