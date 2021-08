Sport

Divertissement

Un mouchoir rempli des larmes de Messi vendu un million de dollars



Image: keystone / watson

Un mouchoir rempli des larmes de Messi vendu un million de dollars

Un anonyme aurait ramassé le mouchoir du joueur argentin à l'issue de la conférence de presse pour ses adieux au Barça.

Il y a des matériaux qui valent cher. Le diamant, l'or, le californium... Et les larmes de Lionel Messi. Selon plusieurs médias, un mouchoir avec lequel le footballeur s'est essuyé les yeux (et le nez...) lors de sa conférence de presse d'adieux à Barcelone a été mis en vente sur le site d'enchères argentin Mercato Libre. Un million de dollars. UN MILLION DE DOLLARS.

Un mouchoir sur lequel Lionel Messi aurait pleuré lors de ses adieux à Barcelone a été mise en vente pour 1 million de dollars 😳💰 pic.twitter.com/QN2z3n1Ci8 — Total Foot (@TotalFoot_) August 14, 2021

Selon le vendeur anonyme, le précieux mouchoir contient de l'ADN de Messi, ce qui permettrait de... cloner le sextuple Ballon d'Or. On n'en sait pas plus pour l'instant mais on se réjouit de connaître la suite des fabuleuses aventures du mouchoir de Leo.

Pour se replonger dans les adieux à Barcelone (et le mouchoir) de Leo Messi.

Une actu qui a bien fait marrer les réseaux.

Intéressons-nous à Ronaldo et ses voitures, qui aurait les moyens de s'offrir ce mouchoir.

1 / 11 Le garage de Ronaldo