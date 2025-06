«Rafa» a été fait Marquis de Llevant de Mallorca par Felipe VI. image: shutterstock/getty

Rafael Nadal a été anobli: quel est son titre?

Le roi de la terre battue a été anobli de façon tout à fait exceptionnelle par Felipe VI, qui célébrait jeudi dix ans de règne en Espagne.

Plus de «Sport»

Rafael Nadal n'est plus un joueur de tennis professionnel, mais les distinctions continuent de s'accumuler. L'Espagnol vient en effet de recevoir le titre de Marquis de Llevant de Mallorca.

Cet honneur lui a été accordé lors des célébrations des dix ans de règne de Felipe VI, jeudi 19 juin. Cinq autres personnalités, telles que la nageuse handisport Teresa Perales et la chanteuse Luz Casal, ont également été anoblies par le roi d'Espagne. Ce sont les premiers titres de noblesse qu'il décerne, lui qui en a annulé 33 octroyés par Franco.

Mais que représente ce titre de noblesse, que Rafael Nadal pourra transmettre à sa descendance? Le marquis se situe entre le duc et le comte et est historiquement lié à des responsabilités militaires, en particulier dans les provinces frontalières. Il y aurait en Espagne plus de 1 300 marquisats.

Llevant, de son côté, désigne un territoire de l'île de Majorque, dans les Baléares, comprenant les communes suivantes: Artà, Capdera, Sant Llorenç des Cardassar, Son Servera et Manacor. C’est précisément dans cette dernière que le joueur est né. Il a d'ailleurs installé son académie dans cette ville et s'est fait surnommer le «taureau de Manacor» lorsqu'il arpentait les courts.

Rafael Nadal a toujours entretenu des liens étroits avec la monarchie et a été honoré pour sa carrière et son rôle de représentant de l'Espagne à l'international. Une initiative saluée par la presse ibérique.

(roc)