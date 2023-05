La pelouse du stade San Siro est repeinte en vert avant la demi-finale de Ligue des champions entre le Milan AC et l'Inter.

Milan asperge sa pelouse de peinture verte

Un jardinier a été surpris en train de repeindre le gazon de San Siro avant le choc de ce mardi soir entre l'Inter et le Milan AC. Une pratique relativement courante mais controversée.

Les images sont diffusées par le journaliste de Canal + Olivier Tallaron. Elles montrent, outre la décontraction des services de voirie, un liquide vert jaillir d'une bossette et shampouiner la pelouse de San Siro.

La vidéo Vidéo: watson

La pratique est relativement courante dans certains pays mais toujours plus controversée des mouvements écologistes - les mêmes qui saccagent des parcours de golf et mettent leur corps en travers des courses de F1. A Milan, la pelouse est en si mauvais état qu'elle est régulièrement changée (jusqu'à 4 fois par an). Pour les grandes occasion, les jardiniers la repeignent en vert, dans l'espoir de la rendre plus jeune et télégénique.

Parfois, ça déteint sur les joueurs Olivier Giroud, Brahim Diaz et et Théo Hernandez (AC Milan).

Milan n'est pas le seul à employer cette technique - mais les autres ferment mieux leurs portes. Pendant la Coupe du monde, le Qatar fut accusé de vouloir démontrer par la fraude que l'herbe y était plus verte.

Au sortir de leur match contre le Cameroun, les joueurs anglais se sont plaints d'étranges taches vertes sur le corps, d'autant plus visibles que leur tenue étaient blanche et d'autant plus suspectes que leur victoire n'avait pas trainé (3-0). Selon le Daily Mail, Luke Shaw, Harry Kane et Jordan Pickford en étaient recouverts.

Luke Shaw a le ventre couvert de taches vertes (on ne parle pas du No 15).

Les Anglais possèdent les meilleurs jardiniers du monde. Quand ils prétendent qu'un gazon n'est pas sain, ils sont écoutés comme les épidémiologistes en plein Covid. Or la FIFA avait nié farouchement et assuré que les colorants n'étaient utilisés que pour les zones d'échauffement. Dans ce cas, autre mystère: que faisait Luke Shaw à plat ventre pendant l'échauffement?