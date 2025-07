La fan zone sur la Place fédérale va à nouveau accueillir la foule ce vendredi. Keystone

L'Euro va secouer Berne jusqu'au bout de la nuit

Entre 15 000 et 20 000 supporters sont attendus dans la capitale pour le match Suisse-Espagne. De longs cortèges devraient vont perturber le trafic et les bars et restaurants vont rester ouverts toute la nuit quel que soit le résultat.

Plus de «Sport»

La Ville de Berne s'apprête à vivre vendredi une grande fête du football avec la rencontre de l'Euro féminin opposant la Suisse à l'Espagne. Des milliers de fans vont investir la capitale qui restera éveillée toute la nuit, les autorités ayant décrété nuit libre.

La performance des Suissesses sera célébrée indépendamment du résultat de cette confrontation de quart de finale, ont annoncé les autorités communales bernoises. La fan zone de la Place fédérale restera ouverte jusqu'à 00h30.

Itinéraire des cortèges

Le cortège des fans suisses démarrera à 17h30 de la Place fédérale. Entre 15 000 et 20 000 supporters sont attendus. Avant le match Suisse-Islande, un cortège de 14 000 personnes avait déambulé jusqu'au Wankdorf, un record pour un Euro féminin.

Le cortège des supporters espagnols s'élancera depuis la Kramgasse. Les deux défilés suivront le même itinéraire en direction du stade. Ils traverseront la vieille ville jusqu'à la fosse aux ours avant de remonter l'Aargauerstalden en direction du Wankdorf.

En raison de la tenue de ces cortèges, des bus et des trams seront supprimés ou devront emprunter des déviations. Les usagers des transports publics devront s'attendre à un temps de trajet rallongé. L'entreprise Bernmobil devra aussi gérer l'arrivée de milliers de spectateurs attendus au festival du Gurten.

Foule sur la Place fédérale

Le match de vendredi se jouera à guichets fermés. La zone permettant de suivre la rencontre sur la Place fédérale devrait également attirer la foule. En raison de l'affluence attendue, l'accès à la fan zone sera limité à deux points d'entrée, à savoir la Schauplatzgasse et la Bärenplatz.

Quel que soit le résultat du match, les autorités communales ont décrété une nuit libre pour saluer la performance des Suissesses. Les bars et restaurants pourront donc servir les fans jusqu'au petit matin. (jzs/ats)