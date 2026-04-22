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Fribourg-Gottéron réussit un grand coup au bout de la nuit

Julien Sprunger (HCFG), links, jubelt mit Christoph Bertschy nach seinem 2-3 im dritten Eishockey Playoff Finalspiel der National League zwischen HC Davos (HCD) und HC Fribourg-Gotteron (HCFG), am Mit ...
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Fribourg-Gottéron réussit un grand coup au bout de la nuit

Les Fribourgeois se sont imposés 3-2 après prolongations lors de l'acte trois à Davos, sur un but libérateur de l'immense Julien Sprunger. Ils mènent 2-1 dans cette finale, grâce à deux succès à l'extérieur.
22.04.2026, 17:0422.04.2026, 23:43
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Davos remet les pendules à l’heure en finale face à Gottéron
Battu lors du premier acte de la finale samedi à domicile, le HC Davos n’a pas attendu longtemps pour réagir et s’est imposé 3-1 contre les Dragons, lundi à Fribourg. Le premier de la saison régulière revient à 1-1 dans la série et reprend l’avantage de la glace.
Est-ce la pression de voir la coupe et de jouer une première finale devant leurs fans depuis treize ans qui a bloqué les Fribourgeois en début de rencontre? Vainqueurs à Davos 3-2 samedi à l'occasion du premier match de cette finale, les Dragons ont encaissé deux buts dans les quatre premières minutes et hypothéqué leurs chances de faire le break directement. La réaction fribourgeoise a eu lieu, mais de manière trop sporadique. Les leaders n'ont pas réussi à faire la différence.
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