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Fribourg-Gottéron réussit un grand coup au bout de la nuit



Les Fribourgeois se sont imposés 3-2 après prolongations lors de l'acte trois à Davos, sur un but libérateur de l'immense Julien Sprunger. Ils mènent 2-1 dans cette finale, grâce à deux succès à l'extérieur.

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