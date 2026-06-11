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Les supporters ivoiriens privés de visa et de Mondial

Les Etats-Unis ont «fait très mal» aux supporters ivoiriens

La Côte d'Ivoire disputera la Coupe du monde sans ses supporters habituels, faute de visas accordés pour les matches organisés aux Etats-Unis.
11.06.2026, 14:1111.06.2026, 14:11
La Côte d&#039;Ivoire a battu la France 2-1 à Nantes quelques jours avant le début de la Coupe du monde le 4 juin 2026.
La Côte d'Ivoire a battu la France 2-1 à Nantes quelques jours avant le début de la Coupe du monde.Image: imago

La Côte d'Ivoire jouera ses matches de la Coupe du monde 2026 sans fans venus du pays. Ces derniers n'ont pas pu obtenir de visa, a déploré, jeudi, à l'AFP, le président du comité national des supporters qui organise habituellement les déplacements.

«Les supporters ont renoncé au voyage parce que l'Etat américain ne veut pas voir des supporters de certains pays, dont la Côte d'Ivoire, sur son sol. Les Etats-Unis ont été clairs avec nous en disant qu'ils ne voulaient pas voir nos supporters», peste Julien Kouadio Adonis, président du Comité national des supporters des Eléphants (CNSE). Le patron de cet organisme sous tutelle du ministère des Sports, ajoute:

«Cette situation nous fait très mal car elle nous empêche d'accomplir notre devoir, c'est à dire supporter notre équipe. Nous aurions pu présenter notre culture, notre savoir-faire en matière de soutien dans les tribunes»

Seule une poignée d'officiels du CNSE a été autorisée à se rendre aux Etats-Unis. Pour ses trois participations au Mondial (2006, 2010, 2014) ou pour les Coupes d'Afrique des Nations, l'organisme envoyait généralement plusieurs dizaines de supporters.

En mars, Kouadio avait confié à l'AFP espérer envoyer 500 fans outre-Atlantique. «Votre billet n'est pas un visa», avait toutefois averti plus tôt cette année le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio.

La Côte d'Ivoire doit jouer deux de ses trois matches de poule aux Etats-Unis, le 15 et le 25 juin à Philadelphie contre l'Equateur et Curaçao. Son deuxième match, le 20 juin, se disputera à Toronto, au Canada, face à l'Allemagne. (jah/ats)

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