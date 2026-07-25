Gianni Infantino, président de la Fifa. image: Getty

Pourquoi Infantino peut encore se représenter à la Fifa

Le président de la Fifa brigue un nouveau mandat qui pourrait le conduire à quinze années de règne à la tête de l'organisation. Or la limite est fixée à douze ans. Voici pourquoi il peut quand même se représenter.

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Gianni Infantino ne devrait avoir aucun mal à être réélu à la présidence de la Fifa. Soutenu par de nombreuses fédérations, il est également le seul prétendant déclaré à ce jour, à quatre mois de la clôture des candidatures.

S'il venait effectivement à être réélu lors du scrutin prévu en mars 2027, il entamerait un nouveau mandat de quatre ans, jusqu'en 2031. Il serait ainsi encore à la tête de la Fifa lors du Mondial 2030 organisé sur trois continents.

Un quatrième succès électoral lui ouvrirait aussi la voie vers quinze années de règne, de 2016 à 2031. Or selon les statuts adoptés en 2016 pour empêcher qu'un dirigeant ne reste trop longtemps en fonction, le président de l'instance est limité à trois mandats de quatre ans, soit un total de douze années.

Dès lors, comment Infantino peut-il encore se porter candidat à sa réélection? La raison est assez simple: ses trois premières années, de 2016 à 2019, ne sont pas comptabilisées comme un véritable mandat, ou du moins ne sont pas prises en compte dans le cumul des mandats.

Même si une élection avait été organisée en 2016, le Valaisan ne faisait, en quelque sorte, que reprendre la fonction laissée vacante par Sepp Blatter, démissionnaire à la suite du scandale de corruption ayant touché l’institution.

Gianni Infantino lors de son élection en 2016. image: Keystone

Initialement, les trois premières années de Gianni Infantino à la tête de la Fifa étaient plus ou moins assimilées à un premier mandat. Mais en 2022, à la suite d’une décision approuvée par le Conseil de l'instance, la Commission d’audit et de conformité de la Fifa retenait une interprétation différente. Cette période ne devait finalement pas être prise en compte dans le calcul des mandats, le décompte débutant à partir de 2019.

Compte tenu des innombrables scandales qui ont émaillé la Fifa et des polémiques qui ont entouré les mandats d’Infantino, certains observateurs, comme Keith Wyness – ancien patron d’Aston Villa, d’Everton et d’Aberdeen, qui dirige aujourd’hui un cabinet de conseil auprès des clubs – redoutent d’éventuels changements de statuts qui permettraient au Suisse de rester au pouvoir au-delà de 2031.

«Le danger surviendra lorsqu’il (réd: Gianni Infantino) changera les règles pour tenter d’obtenir un quatrième mandat. Nous verrons comment cela se déroulera», a-t-il déclaré auprès de Football Insider.

ESPN indique toutefois que Gianni Infantino ne serait pas intéressé par un quatrième véritable mandat et n'aurait donc pas l'intention de chercher à faire évoluer les statuts de la fédération mondiale. Des sources proches du président ont indiqué au média américain qu'il souhaiterait quitter ses fonctions en 2031, en raison d'un travail jugé «exténuant» et de l'épuisement lié aux déplacements à travers le monde.