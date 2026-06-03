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NBA: finale Spurs-Knicks, un premier titre pour Wembanyama?

San Antonio Spurs forward Victor Wembanyama (1) moves on the court against the Oklahoma City Thunder in the second half of Game 5 in the Western Conference finals NBA basketball playoffs series, Tuesd ...
Victor Wembanyama et San Antonio – sacré pour la dernière fois en 2014 – disputent la finale de NBA contre les Knicks. Image: keystone

Wembanyama veut fêter une grande première en NBA: «La chance d'une vie»

La star française vise un premier sacre en NBA, avec San Antonio. Les Spurs défient les New York Knicks dès ce mercredi, dans une finale alléchante.
03.06.2026, 14:5803.06.2026, 14:58

Les San Antonio Spurs et les New York Knicks seront opposés dès ce mercredi (jeudi à 2h30 du matin, heure suisse) en finale NBA, pour un «remake» de l'affiche de 1999. A 22 ans, Victor Wembanyama vit sa toute première campagne de play-off.

«Gagner ce trophée, c'est un rêve d'enfance. C'est peut-être la chance d'une vie. On ne sait jamais quand l'occasion se représentera», réalisait la star française des Spurs, en larmes après la victoire chez le champion en titre Oklahoma City lors du match 7 de la finale de la Conférence Ouest samedi dernier.

San Antonio Spurs forward Victor Wembanyama reacts after defeating the Oklahoma City Thunder in Game 7 of the Western Conference finals of the NBA basketball playoffs series Saturday, May 30, 2026, in ...
Victor Wembanyama était très ému après la victoire décisive contre Oklahoma. Image: keystone

Après une saison de rookie à apprendre du fond du classement et une deuxième à patienter, en raison d'une thrombose à l'épaule droite l'ayant éloigné des parquets durant plusieurs mois, voilà le pivot déjà prétendant au trône avec San Antonio, en ayant brûlé les étapes à une vitesse supersonique et affolé pas mal de compteurs statistiques.

Une équipe jeune

Dans cette série face au Thunder, débutée par une «masterclass» à 41 points, 24 rebonds et enlevée 4-3 au bout du suspense, Wembanyama, souvent poussé dans ses retranchements, a tourné à une moyenne de 27,3 points, 10,9 rebonds, 3,1 passes et 2,7 contres. De quoi être désigné MVP, savoureuse revanche sur Shai Gilgeous-Alexander réélu meilleur joueur de la saison, lors du vote annuel qui a placé le Français troisième.

Avec lui, s'épanouissent des lieutenants talentueux et sans complexe, tels De'Aaron Fox, Stephon Castle, Julian Champagnie ou encore Dylan Harper. Tous composent la deuxième équipe la plus jeune de l'histoire à atteindre une finale NBA, entraînée par Mitch Johnson, successeur à la hauteur du grand architecte des Spurs, Gregg Popovich, diminué par un AVC mais bien présent en coulisses.

En face, les Knicks courent après un troisième trophée depuis ceux glanés en 1970 et 1973, à une époque où la ligne à trois points n'existait pas. Et leur dernière finale disputée remonte à 27 ans face aux... Spurs, dans le staff duquel se trouvait l'actuel entraîneur de New York, Mike Brown.

New York Knicks&#039; Jalen Brunson reacts after scoring during the second half of Game 4 against the Philadelphia 76ers in a second-round NBA basketball playoffs series Sunday, May 10, 2026, in Phila ...
Jalen Brunson et les New York Knicks visent un troisième sacre en NBA. Image: keystone

«Ça va être difficile. Ils sont bien coachés. Ils ont évidemment un joueur extraordinaire avec "Wemby". Ils sont jeunes, mais ils ont aussi quelques vétérans pour les soutenir et les conseiller», a résumé celui qui fut également l'assistant de Steve Kerr chez les Warriors de 2016 à 2022, avec trois autres titres à la clé.

Un record et de la résilience

Mais les Knicks, qui ont enchaîné 11 victoires en play-off – un record –, ont aussi des atouts avec le shooteur Jalen Brunson, MVP de la finale de l'Est face à Cleveland, Karl-Anthony Towns, transfiguré dans un rôle de créateur que n'appelait pas son poste de pivot, ou encore l'ailier bon à tout faire OG Anunoby.

Le coach new-yorkais Mike Brown poursuit:

«Le groupe a été résilient toute l'année. Nous devons continuer à faire des sacrifices, à rester soudés»

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Les «petits» n'ont plus beaucoup de chances en NBA

Equipe poil à gratter, les Knicks se rappelleront, pour la confiance, qu'ils ont remporté la Coupe de la NBA en décembre aux dépens des Spurs.

Mais une finale de championnat n'a rien à voir, elle génère une pression incomparable. Surtout à New York, où on transpire le basket comme nulle part ailleurs.

(ats/yog)

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