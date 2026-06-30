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L'erreur du Puma à la présentation du nouveau maillot de Marseille

Alors que l&#039;équipementier de l&#039;Olympique de Marseille diffusait les photos du nouveau maillot extérieur, un détail a sauté aux yeux des supporters du club.
Un tatouage «Paris» sur le bras gauche d'un mannequin arborant la tunique de l'Olympique de Marseille n'a pas manqué de faire sourire les supporters du PSG.Image: Montage watson

L'équipementier de l'Olympique de Marseille fait une boulette

Un détail, un tatouage, et c'est tout un club qui se retrouve la risée des réseaux sociaux. Le nouveau maillot extérieur de l'Olympique de Marseille a viré au faux pas marketing après la découverte d'un mannequin... tatoué «Paris» sur le bras.
30.06.2026, 16:5030.06.2026, 16:50

Tout est parti d'un détail, comme souvent dans ces affaires qui enflamment les réseaux sociaux. Les supporters parisiens, fins limiers, ont l'œil qui traîne et le sens de l'ironie aiguisé. Et ce jour-là, leur regard s'est arrêté sur le bras gauche d'un mannequin, posant dans le nouveau maillot extérieur de l'Olympique de Marseille.

Un tatouage. Cinq lettres. «Paris.»

En zoomant, nous découvrons que le mannequin porte un tatouage Paris.
Image: dr
Le bras du mannequin qui portait le maillot marseillais pour la campagne de pub.
Image: © Puma

Le diable se cache dans les détails, dit-on — celui-ci s'était glissé directement sous la peau du mannequin, narguant tout un club et ses millions de supporters. Le web s'est enflammé en quelques heures, entre éclats de rire et torrents de moqueries, le brasier prenant tout particulièrement du côté parisien.

Puma a tenté d'éteindre l'incendie avec la discrétion d'un pompier pris en flagrant délit: retouches en urgence, tatouage gommé, photos lissées. Mais le mal, déjà viral, avait depuis longtemps quitté le navire.

Un tatouage qui a disparu sur le site de Puma

Sur le site officiel de la marque, le bras est aujourd'hui parfaitement vierge. La mémoire collective, elle, l'est nettement moins.

Le tatouage a été enlevé sur le bras gauche du mannequin.
Et sur le site officiel...Image: © Puma
Le tatouage a été retiré sur le site officiel de Puma.
...le tatouage a disparu, comme par magie.Image: © Puma

«Celle-là, je la garde», a savouré un fan parisien, sur une page Facebook dédiée au club de la capitale — comme on garde un bon mot pour les soirées entre amis. (svp)

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