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Les crocodiles menacent les Jeux olympiques 2032

Les épreuves d'aviron pourraient se disputer dans une zone considérée comme un habitat de crocodiles marins.
Les épreuves d'aviron pourraient se disputer dans une zone considérée comme un habitat de crocodiles marins.Image: skynewsaustralie/keystone/watson

Les crocodiles menacent les Jeux olympiques 2032

Le site d'aviron des JO d'été, organisés en Australie dans six ans, suscite l'inquiétude. En cause: la présence de redoutables prédateurs.
01.07.2026, 11:2801.07.2026, 11:28
Julien Caloz
Julien Caloz

Lors de la 146e session du Comité international olympique (CIO), organisée fin juin à Lausanne, plusieurs responsables du mouvement olympique ont exprimé des interrogations concernant le choix de la Fitzroy River, à Rockhampton, comme site des épreuves d’aviron des Jeux olympiques de 2032, en raison notamment des risques liés à la présence de crocodiles.

Un responsable du CIO aurait demandé des garanties après avoir appris que les régates pourraient se tenir dans une zone considérée comme un habitat de crocodiles marins. C'est ce que rapporte le média Inside the games, reprenant une information du journal The Australian.

Rockhampton est situé à l'est de l'Australie.
Rockhampton est situé à l'est de l'Australie.Image: Google maps

Il lui aurait été répondu que les crocodiles vivent naturellement dans le fleuve concerné, et que des agents spécialisés de la faune seraient chargés de vérifier la sécurité du site avant le déroulement des compétitions. Des explications n’auraient pas permis de dissiper les inquiétudes. Le responsable aurait alors insisté sur la gravité du risque en déclarant:

«Si un athlète se faisait mordre, ce serait la fin des Jeux»

Le gouvernement du Queensland a répondu fermement à ces inquiétudes en défendant le site de Rockhampton, que la fédération nationale (Rowing Australia) utilise déjà comme lieu d’entraînement.

Mais les doutes ne concernent pas seulement la présence de redoutables prédateurs. «Ils portent également sur les caractéristiques du fleuve, notamment les courants, marées, vents latéraux, variations de profondeur, sédiments et risques d’inondation», rapporte Inside the games, en précisant que la Fédération internationale d’aviron et les autorités du Queensland doivent encore approuver officiellement la Fitzroy River comme site olympique.

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