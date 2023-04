La Formule 1 est un spectacle en course et en dehors. Image: EPA AP POOL

Vous voulez assister un à Grand Prix de F1? Voici ce que ça coûte

Selon le circuit que vous souhaiterez visiter, il vous faudra débourser des sommes parfois exorbitantes.

Entendre les crissements de pneus, les moteurs rugir, sentir la fièvre de la course monter, ces sensations, la télévision ne peut les retransmettre. Pour les vivre pleinement, elles ont un prix. Et il peut parfois être très élevé.

Selon un classement articulé par le site spécialisé F1Destinations, les éditions américaines vont coûter un sacré pactole pour les aficionados cette saison. Ce sont d'ailleurs les deux Grands Prix les plus onéreux, avec des sommes à quatre chiffres pour trois jours de course. Un vrai trou dans le budget mensuel.

Pour profiter de l'expérience à Las Vegas, ce Grand Prix qualifié de «Formule Hollywood» et de «cerise sur le gâteau» (avec une grosse pointe de cynisme) selon l'ancien boss de la F1 Bernie Ecclestone, il vous faudra sortir la carte de crédit: 1667 dollars (1492 francs suisses). Suit celui de Miami, avec un montant à débourser de 1113 dollars (996 francs) pour trois jours. A noter que les trois dates aux Etats-Unis se trouvent dans les top 5 des événements les plus onéreux.

Le grand écart est d'ailleurs assez impressionnant entre le GP le plus cher et le moins cher. Celui de Hongrie est le moins onéreux, et de loin. Avec un prix évalué à 184 dollars (165 francs), c'est la destination bon marché de la saison. En comparaison, l'autre Grand Prix coûtant le moins cher est celui du Bahreïn, avec une somme à débourser de 265 dollars (237 francs) pour trois jours de course.

Un déplacement aux abords des circuits est, au même titre qu'un festival de musique, une expérience plus qu'une simple course automobile.

Voici le classement complet:

(svp)