L'image d'un concept-car publiée par Audi à l'occasion de son entrée en F1. image: AUDI AG

Audi fait son entrée en Formule 1 avec l'usine Sauber

Dès 2026, la marque allemande entrera en course en F1 en s'associant à l'écurie suisse. Finn Rausing, président de Sauber Holding, a qualifié Audi de «meilleur partenaire». Les deux entreprises partageraient les mêmes valeurs et visions.

La Formule 1 compte un nouveau membre: la marque allemande Audi va équiper l'écurie suisse Sauber, dès 2026. C'est l'entreprise automobile allemande elle-même qui a annoncé ce partenariat. Aujourd'hui, l'équipe s'appelle «Alfa Romeo F1 Team Orlen». Mais dès 2026, elle devrait prendre le départ en tant qu'équipe Audi.

On ne sait pas encore quel sera le nom de l'équipe ni sous quelle bannière elle évoluera. Le partenariat avec Alfa Romeo se termine fin 2023, mais en 2024 et 2025, Sauber continuera à rouler avec des moteurs Ferrari.

«Ce n'est pas seulement un honneur, mais aussi une grande responsabilité», a déclaré le patron de Sauber, Frédéric Vasseur.

«C'est la meilleure option pour l'avenir et nous sommes fermement convaincus que nous pouvons aider Audi à atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés pour son parcours en Formule 1.» Frédéric Vasseur

«Le meilleur partenaire pour Sauber»

«Nous sommes heureux d'avoir trouvé un partenaire aussi expérimenté et compétent pour notre ambitieux projet de Formule 1», a déclaré Oliver Hoffmann, responsable du développement chez Audi. Sauber est connu, notamment grâce à ses installations ultramodernes, sa soufflerie à Hinwil (ZH) et son équipe expérimentée. Audi s'est montrée convaincue qu'ils formeront une équipe solide ensemble.

Développement d'une unité de puissance déjà en cours

«On travaille déjà sur la nouvelle voiture. Plus de 120 employés sont impliqués», communique Audi. Une unité de puissance composée d'un moteur électrique, d'une batterie, de systèmes de commande et d'un moteur à combustion sont en cours de développement à Neuburg an der Donau, en Allemagne. Le châssis, en revanche, est développé à Hinwil. Les premiers tests avec la toute nouvelle voiture de course sont prévus pour 2025.

Audi s'engage depuis des décennies dans le sport automobile. Dans les années 1980, elle a fêté ses succès dans le Championnat du monde des rallyes et en 1990, Hans-Joachim Stuck a remporté le DTM pour la marque. Plusieurs victoires aux 24 heures du Mans ont suivi, notamment avec le Suisse Marcel Fässler dans le cockpit.

Le circuit veut devenir plus écologique

«Le sport automobile fait partie intégrante de l'ADN d'Audi», a déclaré le directeur général d'Audi, Markus Duesmann. «La Formule 1 est à la fois une scène mondiale pour notre marque et un laboratoire de développement exigeant. Dans notre secteur, la combinaison de la haute performance et de la compétition est toujours un moteur pour l'innovation et le transfert de technologie», a-t-il conclu.

Le fait qu'un nouveau règlement soit bientôt en vigueur dans la catégorie reine du sport automobile est le bon moment de se lancer, poursuit Markus Duesmann. À partir de 2026, l'accent sera davantage mis sur les voitures électriques et sur le carburant durable. D'ici 2030, la F1 veut atteindre la neutralité en matière de CO 2 .

Traduit et adapté de l'allemand par sia