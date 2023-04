La skieuse Aline Danioth s'est déjà déchiré les ligaments croisés à quatre reprises dans sa carrière. keystone

La rupture des ligaments croisés touche nettement plus les femmes

Chaque année, près de 10 000 personnes sont victimes d'une rupture des ligaments croisés en Suisse. Majoritairement des femmes. Pourquoi?

Gina Kern

«J'ai l'impression de vivre un cauchemar», écrit la skieuse Aline Danioth sur son compte Instagram. L'Uranaise a 25 ans et vient de se déchirer les ligaments croisés pour la quatrième fois de sa carrière. Ce n'est pas seulement éprouvant physiquement, mais aussi mentalement. Après chaque déchirure suit une période de régénération d'au moins neuf mois.

Lorsqu'on parle de rupture des ligaments croisés, on fait toujours référence aux ligaments antérieurs. Ils portent ce nom parce qu'ils se croisent à l'avant. Ils stabilisent le genou avec les ligaments internes et externes. En cas de rotation de ce genou, après un faux mouvement par exemple, les croisés peuvent se déchirer.

Cette blessure est particulièrement fréquente dans les sports impliquant de nombreux changements de direction et des sauts. En Suisse, près de 10 000 personnes en sont victimes chaque année, selon l'assurance SUVA. 90% des accidents surviennent dans les sports de loisirs. Il est fréquent que les femmes se blessent sur les pistes de ski et les hommes au football. Mais le handball et le unihockey font également partie des sports à risque. Dans les statistiques, ce sont les footballeuses qui en souffrent le plus: leur risque de «se faire les croisés», comme on dit dans le jargon, est huit fois supérieur à celui d'un footballeur. Chez les skieuses amateurs, le risque est trois fois plus élevé que chez les hommes.

Les femmes sont donc massivement touchées par les ruptures des ligaments croisés. L'orthopédiste du sport Lukas Weisskopf pointe deux raisons: «La position des jambes en X, plus fréquente chez les femmes, et les hormones.»

Selon le spécialiste du genou, qui exerce à la clinique Altius de Rheinfelden et s'occupe de sportives de haut niveau comme Aline Danioth, il n'existe pas d'études qui établisse un lien irréfutable entre une rupture des ligaments croisés et le cycle menstruel chez les femmes. Mais «la prédominance des œstrogènes dans la première moitié du cycle réduit temporairement la résistance des structures ligamentaires», relève le spécialiste. Il n'est pas rare non plus que l'anatomie individuelle du genou soit un facteur aggravant: «Si le tunnel osseux dans lequel passent les ligaments est très étroit, c'est également très défavorable.»

L'équipe suisse de football tient compte du cycle menstruel dans la programmation des entraînements. Image: KEYSTONE

Les footballeuses sont conscientes depuis longtemps que les œstrogènes peuvent avoir une influence sur la résistance à l'effort. C'est pourquoi l'équipe de Suisse tient compte du cycle des femmes pour planifier l'entraînement. Mélanie Pauli est entraîneure d'athlétisme au sein de l'équipe nationale féminine. Elle explique: «Nous parlons d'entraînement, de tactique, d'alimentation et justement aussi du cycle menstruel.» Le cycle est enregistré via une application de suivi, puis des stratégies sont développées et l'effort est optimisé.

Par exemple, la musculation est particulièrement efficace pendant la première moitié du cycle et pendant l'ovulation. Les œstrogènes sont dominants pendant cette phase. «Ils ont un effet plutôt anabolisant», explique Mélanie Pauli. Dans la deuxième moitié du cycle - c'est-à-dire après l'ovulation - on accorde davantage d'attention à la régénération. «C'est là qu'un bain de glace s'impose pour soutenir la circulation sanguine.»

Mélanie Pauli. Image: KEYSTONE

Mais Mélanie Pauli souligne que le monitoring du cycle n'est pas le seul élément important pour prévenir les ruptures des ligaments croisés. Dans le football féminin, l'entraînement technique et musculaire pour les changements de direction apparait tout aussi nécessaire. «Presque toutes les blessures des ligaments croisés se produisent sans intervention extérieure, lors des changements de rythme et de direction. Freiner brusquement et accélérer de manière explosive, voilà qui augmente les risques. La nature des sols, les chaussures à crampons qui ne sont pas conçues pour les femmes, ou le niveau de stress, qu'il faut optimiser, ont également une influence sur le risque de blessure.»

Le nombre élevé de ruptures des ligaments croisés chez les femmes dans le sport de haut niveau a également été identifié par Swiss Olympic. L'ancienne triathlète Sibylle Matter Brügger, en tant que médecin du sport et Health-Performance-Manager, conseille les sportives de haut niveau sur les questions de médecine sportive spécifiques aux femmes. C'est surtout dans le ski de compétition que les premiers objectifs ont pu être atteints. «Ces dernières années, les ruptures de ligaments croisés ont pu être nettement réduites chez les femmes par rapport aux hommes», explique Matter Brügger. Mais ce progrès est moins lié au monitoring du cycle qu'à un entraînement musculaire ciblé.

Les experts s'accordent à dire que les ruptures des ligaments croisés dans le sport de loisir peuvent être évitées dans plus de 50 % des cas. L'orthopédiste Lukas Weisskopf fait remarquer que l'axe du genou peut être soutenu par un programme de renforcement ciblé, même chez les sportifs amateurs (voir www.fittoplay). Cela vaut pour les femmes avec des jambes en X, mais aussi pour les hommes avec des jambes en O. Une mauvaise position ne peut pas être éliminée par un entraînement, mais une préparation spécifique permet de mieux stabiliser le genou de manière dynamique. Le mieux est de commencer l'entraînement avant la puberté.

«Mon rêve serait que les jeunes footballeuses soient suivies de manière ciblée avant la puberté et que l'on attire leur attention sur des facteurs tels que les mauvaises positions. Nous en tirerions un bénéfice à long terme», insiste l'entraîneur d'athlétisme Mélanie Pauli.