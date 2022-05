La Fifa quittera-t-elle la Suisse? Voici ce qu'en dit Infantino

La Fédération internationale de football (Fifa) aurait l'intention de tourner le dos à Zurich. Son président valaisan Gianni Infantino aurait déjà quitté la ville pour le Qatar. Le patron de la Fifa s'est exprimé à ce sujet auprès de CH Media.

Patrik Müller / ch media

Six mois avant la Coupe du monde de football au Qatar, le président de la Fifa Gianni Infantino fait la promotion de cet événement majeur cette semaine au WEF. Côte à côte avec l'émir du Qatar. Ce dernier a affirmé lundi dans son discours que le Qatar était «violemment attaqué» par d'autres pays parce qu'il est un pays musulman et que l'on ne veut pas qu'il accueille un grand tournoi. «Le Qatar est victime de discrimination», a-t-il déclaré. Tamim Bin Hamad Al Thani n'a d'ailleurs pas répondu aux accusations selon lesquelles son émirat violerait les droits de l'homme.

En marge de l'événement davosien, Gianni Infantino a pris position pour CH Media sur les spéculations selon lesquelles la Fifa envisagerait de déménager de Zurich. Son prédécesseur Sepp Blatter avait récemment déclaré: «Infantino veut déménager le siège social loin de Zurich».

A ce sujet, Infantino dit: «Je ne sais pas d'où viennent ces rumeurs et qui s'y intéresse. Je peux vous assurer qu'un déménagement n'est pas à l'ordre du jour. La Fifa reste à Zurich»

Les spéculations ont été alimentées après que les médias ont rapporté en janvier qu'Infantino avait lui-même quitté Zurich pour le Qatar. «Déménagement secret», disaient les gros titres.

Infantino ne veut pas non plus en entendre parler. «Mon domicile est à Zurich, c'est ici même que je paie mes impôts». Il est vrai qu'il se trouve souvent sur place l'année de l'organisation de la Coupe du monde. Il y a une résidence secondaire et sa famille vit en partie au Qatar.

«Cela changera à nouveau après la Coupe du monde 2022», assure Infantino durant l'entretien. Si la Coupe du monde de football 2026 aux Etats-Unis se rapproche, il prévoit de se rendre plus souvent outre-Atlantique, probablement avec une résidence secondaire. «Je pense que l'organisation d'une Coupe du monde doit être une affaire de chef et qu'on ne peut pas simplement le faire à distance.»

Pas de questions critiques sur scène

Sur l'estrade du centre de congrès de Davos, aucune question critique n'a été posée à Infantino. Assis à côté de l'ancienne superstar brésilienne Ronaldo, Infantino a vanté les mérites du «pouvoir unique du football». Le président de la plus grande fédération sportive a également vanté les mérites de la Fifa en tant que promotrice du football féminin, notamment dans les pays extra-européens.

Les représentants du Qatar ont déclaré qu'ils attendaient environ deux millions de visiteurs étrangers pendant le Mondial. Grâce à la Coupe du monde de football, les infrastructures - comme les transports publics - ont été développées et la population de l'émirat en profitera à long terme. Infantino n'avait plus qu'à hocher de la tête.

(aargauerzeitung.ch)