Murat Yakin a pris sa décision

Il s'agit d'un revirement de situation puisqu'au terme du premier jour de négociations, mardi, Murat Yakin et la fédération n'avaient pas encore trouvé d'accord. Le Bâlois intéressait des clubs saoudiens et qataris, qui auraient été prêts à lui offrir un salaire jusqu'à cinq fois supérieur à celui qu'il avait avec la Nati.

Le bon parcours de la Suisse lors de l'Euro 2024 en Allemagne a incité l'ASF à continuer à miser sur le sélectionneur en place et son assistant. Les Suisses sont allés jusqu'en quarts de finale, s'inclinant aux tirs au but contre l'Angleterre. Ils avaient auparavant notamment sorti l'Italie, tenante du titre, en 8es de finale.

Plus de «Sport»

Nouveau record pour la Wonder Woman du plongeon

Ce gradé suisse n'aurait pas dû jouer au plus malin avec les CFF

Les plus lus

Les joueurs sont cramés

On remarque depuis le début du Championnat d'Europe des nations des joueurs en proie à des difficultés physiques et ceci est davantage mis en exergue par la phase à élimination directe et ses prolongations. C'est peut-être aussi pour cela qu'il y a autant de purges à l'Euro.

Le match Angleterre-Suisse joué samedi à Düsseldorf a longtemps été terne. Il a d'ailleurs fallu attendre la 51e minute pour voir Breel Embolo en pivot cadrer la première frappe de la partie. La Nati semblait ensuite avoir la victoire entre ses pieds, mais un certain attentisme l'a inévitablement conduite aux tirs au but. Volonté de Murat Yakin de ne pas tout perdre? C'est probable si l'on se fie à l'entrée en jeu de Denis Zakaria.