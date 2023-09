Ce footballeur romand a réussi un truc de fou

Le Vaudois Baptiste Stauffacher (36 ans) a inscrit un but seulement 8 secondes après sa première entrée dans un match officiel, qui plus est sur sa première touche. Il nous raconte son moment de grâce.

Certains footballeurs ne marqueront jamais de toute leur carrière. Baptiste Stauffacher, lui, n'a eu besoin que de huit secondes pour trouver le chemin des filets. «Un ami est en train de faire quelques recherches pour savoir si c'est un record du monde», se marre le Vaudois de 36 ans au bout du fil.

Vendredi passé, il a réalisé un exploit inouï, d'abord relayé par 20 Minutes: inscrire un but sur la toute première touche de balle de sa carrière en match officiel! Cette prouesse a eu lieu lors du match de 5ème ligue entre son équipe, Cudrefin II, et le FC Montbrelloz II. On rembobine.

Un éclair de génie et des potes hilares

Baptiste Stauffacher fait son entrée à la 81e, alors que Cudrefin mène 3-2. Sa présence sur la pelouse est déjà un événement en soi. «J'ai commencé le foot cet été, à 36 ans, pour refaire un peu de sport et parce que quelques potes m'ont motivé à rejoindre l'équipe», explique le résident de Donatyre dans la Broye vaudoise. Des amis sont au bord du terrain, smartphone en main, pour immortaliser ses premiers pas de footballeur. Et là, c'est l'éclair de génie.

Profitant d'un ballon mal dégagé par la défense adverse sur un corner, le néophyte arme une volée aux abords des seize mètres. L'équilibre est parfait, la frappe coup du pied d'une rare pureté pour ce niveau. La balle finit dans le petit filet, imparable pour le gardien. C'est 4-2 pour Cudrefin.

Les amis cinéastes sont hilares, tous les coéquipiers sautent sur le héros du soir pour le féliciter. «Je n'ai pas trop compris ce qui m'arrivait, je n'y croyais pas vraiment. J'étais comme déboussolé», rejoue Baptiste Stauffacher, patron d'une entreprise de charpentes quand il ne plante pas des buts. Il a dû pourtant vite reprendre ses esprits pour défendre ce score, puisque Montbrelloz a réduit la marque à la 94e. Finalement, Cudrefin s'est imposé 4-3 et a signé du même coup sa première victoire de la saison.

Mais en fait, qu'est-ce qui lui est passé par la tête au moment de tenter sa chance de volée?

«Je n'ai pas vraiment réfléchi, j'ai pris la balle comme elle venait, sans me poser de questions. A l'instinct»

Quand on lui fait remarquer que c'est le propre des footballeurs d'exception, le Broyard se marre. «Il y a quand même une bonne part de bol!»

Depuis son exploit, celui qui n'avait fait que quatre entraînements avant son premier match officiel vit sur un nuage. «Tous mes amis m'écrivent pour m'en parler. Et à son travail, ma femme n'entend que ça. Elle commence à en avoir marre!», rigole-t-il. Et quid du sélectionneur national Murat Yakin? «Il ne m'a pas encore appelé. Mais on sait que le plus difficile en football, c'est de confirmer», recadre avec le sourire Baptiste Stauffacher, lucide.

Le numéro 2 cudrefinois aura l'occasion de le faire dès le vendredi 29 septembre, quand il foulera à nouveau la pelouse locale lors de la réception du FC Villarepos. D'ici là, la nouvelle star de cinquième ligue fribourgeoise aura eu le temps de reprendre ses esprits. Baptiste Stauffacher nous a confié que ses coéquipiers et lui n'avaient pas fêté ce moment en buvant uniquement des boissons isotoniques...