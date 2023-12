Cet attaquant est seul devant le but vide et la suite est folle

La scène nous vient d'Abou Dabi aux Émirats arabes unis, où se tenait cette semaine la Supercoupe d'Egypte.

Al Ahly, l'un des clubs mythiques du championnat égyptien, à ne pas confondre avec l'équipe du même nom basée en Arabie saoudite, a décroché jeudi une 14e Supercoupe nationale en battant 4 à 2 en prolongations le Future FC.

La compétition n'était pas seulement délocalisée, elle réunissait quatre équipes, un format de plus en plus adopté par les différentes ligues. Et c'est lors du match pour la 3e place, précédant la grande finale, qu'une action a retenu notre attention.

Nous étions à la 64e minute de la rencontre lorsqu'Ahmed Yasser Rayan, attaquant du Ceramica Cleopatra et international égyptien, se présenta seul face au but vide, après un télescopage entre le gardien des Pyramids et l'un de ses défenseurs. Mais le malheureux n'est pas parvenu à faire trembler les filets, trouvant seulement le poteau, la faute à une première touche de balle peu académique, restée dans ses pieds alors qu'il allait de l'avant. Stupeur pour le joueur et ses coéquipiers, ainsi que pour le commentateur, qui s'apprêtait à vibrer en lâchant le «Goaaaal» habituel.

L'action en vidéo

Le Ceramica Cleopatra a finalement ouvert le score six minutes plus tard, avant de s'incliner 5-4 aux tirs au but (1-1 après 120 minutes). Ahmed Yasser Rayan peut donc nourrir de gros regrets...