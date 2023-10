Manuel Neuer est le faux protagoniste d'une publicité mensongère. Image: keystone

Cette star du foot est victime d'une dangereuse escroquerie

Manuel Neuer, gardien du Bayern Munich, est le protagoniste – bien malgré lui – d'une publicité mensongère qui révèle la face sombre d'une nouvelle technologie.

Anna Von Stefenelli / watson.de

Manuel Neuer a l'habitude des relations publiques. Le gardien du Bayern Munich – qui vient de réintégrer son équipe la semaine dernière après neuf mois de pause forcée due à une blessure – choisit avec soin les marques pour lesquelles il fait de la publicité.

Parmi elles, entre autres, un célèbre fabricant de pneus et des enseignes de mode. Et comme athlète extrêmement exposé, l'Allemand doit faire très attention à ses collaborations, pour son image personnelle comme pour celle de son club.

Manuel Neuer apparaît aussi sur les publicités du célèbre équipementier sportif à trois bandes. image: instagram

Mais voilà, ces jours, un spot publicitaire louche avec Manuel Neuer circule sur les réseaux sociaux, dans lequel la star vante une application.

Le nom de celle-ci? «Strategic Focus». Le gardien est assis sur un banc et s'extasie en surfant sur l'application. «Je vais te donner une astuce pour gagner dix mille euros ou plus en peu de temps», lâche Neuer. Le contenu n'est pas le seul à être douteux. Si l'on écoute attentivement, on remarque que quelque chose cloche avec la voix, qui fait une faute de prononciation en allemand (pourtant, c'est la langue maternelle du gardien). Sans compter que le débit de paroles de la star du Bayern et de la Mannschaft n'est pas aussi fluide qu'à l'accoutumée.

Imperfections techniques mais réel danger

Assez rapidement, on devine que la voix est un trucage, probablement généré par une intelligence artificielle (IA). Autrement dit:

En utilisant l'identité de Manuel Neuer, des escrocs tentent de gagner de nouveaux clients et donc de l'argent.

Dans ses (faux) propos, le footballeur de 37 ans invite à télécharger l'application. L'argument donné par Neuer (ou son usurpateur, si vous préférez): il joue souvent lui-même dessus à des jeux. La voix conclut: «Si tu as de la chance, tu peux gagner une belle somme».

La pub mensongère avec Manuel Neuer📺 Vidéo: twitter

Bien que cette publicité mensongère et frauduleuse ne soit – heureusement – pas parfaitement réalisée, elle montre les dangers d'une utilisation malveillante de l'intelligence artificielle. Certes, ces deepfakes (associer de faux propos à un visage qui parle) sont encore en principe faciles à reconnaître: dans le cas de cette vidéo avec Neuer, par exemple, les mouvements des lèvres ne sont pas synchronisés et la façon de parler du gardien est inhabituelle. Mais l'intelligence artificielle évolue rapidement.

Il ne faudra donc pas longtemps avant que de telles fausses vidéos soient extrêmement réalistes et donc potentiellement dangereuses.

Le gouvernement allemand, notamment, met en garde sur son site web contre les deepfakes.

«Les deepfakes peuvent représenter un grand danger pour la société et la politique. En particulier lorsqu'ils sont utilisés pour manipuler l'opinion publique et influencer de manière ciblée les processus politiques.»

Aujourd'hui déjà, il est parfois difficile de distinguer les vidéos falsifiées des vidéos authentiques. Il devient donc d'autant plus important de vérifier avec précision la source et observer les expressions faciales des personnes qui parlent dans les vidéos. La (mauvaise) qualité de l'image peut également donner une indication.

Adaptation en français: Yoann Graber