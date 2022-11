Mario Ferri est entré sur la pelouse lundi lors du match de la Coupe du monde au Qatar entre le Portugal et l'Uruguay. Image: EPA

Qui est Mario Ferri, l'intrus du match Portugal-Uruguay?

Un spectateur est entré sur la pelouse du stade de Lusail à Doha lundi. Il avait un drapeau arc-en-ciel et un tee-shirt en soutien aux femmes iraniennes ainsi qu'à l'Ukraine. On en sait un peu plus sur lui.

Team watson

Stupeur, lundi soir, lors du match au sommet du groupe H entre le Portugal et l'Uruguay. Un spectateur est descendu des tribunes et a sauté sur la pelouse. Il a ensuite slalomé entre Ronaldo et Cavani avant d'être intercepté par la sécurité puis évacué calmement du terrain.

Son nom est Mario Ferri. C'est un Italien habitué aux coups d'éclat. À 35 ans, celui que tout le monde surnomme «Il Falco» («le Faucon») est «un homme aux mille vies», comme le décrit Eurosport, dressant ensuite la liste de ses «exploits». «Depuis une quinzaine d'années maintenant, il a tout fait: envahir des dizaines de terrains prestigieux dans le monde entier, tenter de poursuivre sa carrière de footballeur, disputer un préliminaire de Ligue Europa Conférence avec l'équipe de Saint-Marin ou encore transporter des réfugiés ukrainiens vers la Pologne, photos et témoignages à l'appui sur son profil Instagram suivi par 103 000 personnes.»

Depuis lundi soir et son irruption en plein match de Coupe du monde, le Transalpin a encore gagné 22 000 followers sur le réseau social.

Son apparition rappelle celle de 2014, durant le Mondial au Brésil. Il avait surgi lors du 8e de finale USA-Belgique avec un maillot en soutien aux enfants pauvres des favelas et à un supporter napolitain décédé tragiquement. Pour réussir son coup, il avait fait semblant d'être handicapé; il s'était ensuite levé de son fauteuil roulant à la 16e minute du match pour sauter sur la pelouse.

On ne compte plus les matchs dans lesquels il est intervenu, souvent pour des causes nobles et toujours revêtu de son célèbre maillot Superman. Une marque de fabrique. «Ce maillot est le fruit du hasard, révéla-t-il un jour. Pour dire la vérité, je cherchais un maillot de Cassano avec la sélection italienne, mais je ne le trouvais pas. Alors, j'ai opté pour le bleu de Superman. A 20 ans, tout le monde avait ça dans son armoire.»

Le Faucon n'a pas fini de voler.