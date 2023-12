Le sport espagnol s'apprête à vivre une révolution

Finalement, la majorité des contestatrices avait fait volte-face sous la pression des sanctions et était présente pour affronter la Suède et la Suisse en Ligue des nations. C'est cet événement qui a poussé le groupe politique catalan Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) à amener cette proposition de modification de loi au Congrès.

Mardi, le Congrès des députés – l'une des deux chambres du parlement espagnol – a voté à une courte majorité (177 voix à 169) une modification de la Loi du Sport. Il a décidé de ne plus imposer aux athlètes du pays de répondre favorablement à une convocation en équipe nationale, tous sports confondus. Jusqu'à aujourd'hui, n'importe quel sportif espagnol qui refusait une sélection encourait une amende pouvant aller jusqu'à 30 000 euros et un retrait de licence de deux à quinze ans.

L'Espagne est sur le point de connaître un gros changement. L'abandon du tiki-taka de son équipe nationale masculine de foot pour un bon vieux kick and rush? La retraite de Rafael Nadal? L'abolition de la corrida? Non, rien de tout ça.

L'ex-défenseur du Real Madrid a eu un coup de sang lundi lors de la défaite de son équipe, le FC Porto, sur la pelouse du Sporting (2-0). Le Portugais a frappé un adversaire et a reçu un carton rouge. De loin pas son premier craquage.

Pepe laissera une marque au football. Et même des marques, au pluriel et au sens propre cette fois, à ses adversaires. Si la longévité du vétéran portugais (41 ans en février prochain) et son palmarès (trois Ligues des champions et un Euro, notamment) sont remarquables, on se souviendra aussi de quelques moments moins nobles de l'arrière central du FC Porto. Ce lundi, il a ajouté un nouveau coup de sang à sa longue collection.