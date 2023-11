Le capitaine du FC Lucerne Ardon Jashari a refusé une convocation avec la Nati M21. Image: KEYSTONE

Ardon Jashari fait une très grosse erreur

Le jeune capitaine du FC Lucerne (21 ans) n'a plus envie de jouer pour une autre équipe nationale suisse que les A. Du coup, il a dit non au sélectionneur des M21 Sascha Stauch. Une mauvaise décision pour son image.

L'affaire fait beaucoup parler depuis vendredi, notamment parce qu'un tel cas est extrêmement rare dans notre pays. Ardon Jashari a refusé sa sélection avec les M21, nous apprend Blick. Contactée par ce média, l'Association suisse de football (ASF) a répondu:

«Ardon Jashari nous a fait savoir qu'il ne souhaitait actuellement pas jouer pour les M21. Nous avons pris connaissance de sa décision»

Le capitaine du FC Lucerne, sans doute déçu de ne pas avoir été convoqué avec les A pour le sprint final des qualifs de l'Euro 2024, n'est donc pas disponible pour les M21. Même si on peut comprendre sa déception, son refus de convocation avec les jeunes Helvètes est une très grosse erreur.

Ardon Jashari ne compte que deux sélections (4 minutes) avec la Nati A. Image: KEYSTONE

Déjà, parce qu'une sélection avec l'équipe nationale ne se décline jamais. Peu importe si c'est avec les A ou la réserve. Celle-ci représente au même titre le pays. Or, nombre de footballeurs clament que c'est le plus grand honneur dans une carrière que de représenter son pays.

Beaucoup n'auront jamais la chance de le faire, contrairement à Jashari. Et puis, les matchs auxquels il était convié – contre l'Arménie vendredi et la Roumanie mardi, les deux fois à Neuchâtel – ont un fort enjeu: ils comptent pour les qualifs de l'Euro 2025. L'équipe est la principale victime du choix du Lucernois, à laquelle il aurait pu apporter ses indéniables qualités.

Ce manque de loyauté est d'autant plus incompréhensible qu'il émane d'un capitaine, dont on attend exemplarité et dévouement. Car oui, Ardon Jashari porte le brassard au FC Lucerne. Il l'a récupéré il y a deux semaines seulement, après le feuilleton estival qui avait amené le club à lui retirer cet honneur. Pour rappel, le jeune homme souhaitait quitter coûte que coûte les bords de la Reuss pour le FC Bâle, alors que le FCL s'y opposait.

Avant de discuter avec son club, il avait contacté la presse pour exprimer son malaise. Une attitude qui a pu froisser l'image de la pépite, certains y voyant de l'arrogance. Pour la redorer, ou en tout cas ne pas la ternir davantage, Jashari aurait eu tout intérêt à accepter sa convocation. Alors qu'il avait prévu de s'expliquer devant la presse après le match face à YB dimanche, il n'a pas tenu parole. Cette absence de communication ne joue pas en sa faveur.

Et puis, malheureusement, la décision du Lucernois risque d'être récupérée politiquement par tous ceux qui ne manquent jamais une occasion de reprocher un manque d'identification nationale aux segundos, comme ça a été par exemple le cas avec Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri. La tentation est d'autant plus grande que Jashari partage les mêmes origines (albanaises) que les deux stars de la Nati.

Au niveau purement sportif, le claquage de porte du natif de Cham (ZG) est également inapproprié: même si le milieu défensif est l'un des très bons joueurs de Super League, il n'a pas encore brillé avec la Nati M21 (7 sélections, dont un Euro raté cet été) et encore moins avec les A (quatre minutes sur le terrain au total). Croire qu'il a une place assurée dans le contingent de Murat Yakin – qui compte plusieurs éléments confirmés au même poste (Xhaka, Zakaria, Fernandes, Freuler ou encore Aebischer) – est légitimement perçu comme de la suffisance.

Au FC Lucerne, Ardon Jashari a retrouvé son brassard de capitaine début novembre. Image: KEYSTONE

Jashari ne pourra même pas argumenter son refus avec un calendrier trop chargé en club: Lucerne, éliminé en 8e de finale de la Coupe il y a deux semaines par Delémont et absent de la scène européenne, n'a que le championnat à jouer.

Vous l'aurez compris, Ardon Jashari n'a pas envoyé un très bon message aux fans et aux dirigeants de l'ASF. Espérons pour lui que ces derniers ne seront pas trop rancuniers le jour où Murat Yakin – ou un successeur – pensera à nouveau au Lucernois.