Luis Rubiales annonce sa démission

Cette affaire a plongé le foot espagnol dans le chaos et éclipsé le sacre mondial de l'équipe nationale féminine. Critiqué par ses joueuses, le sélectionneur Jorge Vilda, un proche de Rubiales, a été limogé mardi par la fédération et remplacé par son ancienne adjointe, Montse Tomé. (ats/jch)

Une version démentie par Jenni Hermoso, qui a dit s'être «sentie vulnérable et victime (...) d'un acte impulsif et sexiste, déplacé et sans aucun consentement de (sa) part» .

Luis Rubiales, qui affirmait qu'il s'agissait d'un «petit bisou consenti», avait refusé jusqu'alors de démissionner et contre-attaqué en fustigeant le 25 août un supposé «faux féminisme» et argué qu'il avait obtenu l'autorisation de la joueuse avant de l'embrasser.

«Si je marque contre le Kosovo, je n'exulterai pas»

Pour la première fois samedi, Xherdan Shaqiri jouera un match avec la Suisse dans le pays où il est né (Kosovo) et qui voulait en faire son capitaine.

Xherdan Shaqiri, que vous inspire ce déplacement au Kosovo?

Ce sera un match spécial pour moi, c'est évident, puisque je suis né au Kosovo (réd: il est arrivé en Suisse quand il avait un an). J'ai encore beaucoup de membres de ma famille là-bas. Mes parents ont chacun neuf frères et sœurs, vous pouvez donc imaginer combien de cousins et cousines viendront au stade samedi (rires). Je suis d'ailleurs très heureux qu'ils puissent me voir jouer, car beaucoup d'entre eux ne peuvent pas se déplacer facilement pour assister à mes matchs.