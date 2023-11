Vidéo: twitter

Ce joueur de Manchester United claque le «goal de l'année»

L'attaquant des Red Devils Alejandro Garnacho a réalisé un véritable bijou lors de la victoire 3-0 contre Everton dimanche en Premier League. Vidéo.

Il ne fallait pas arriver en retard ce dimanche à Goodison Park pour assister au match entre Everton et Manchester United. Et pour cause: un fantastique but a été inscrit dès la 3e minute.

Il est l'œuvre d'Alejandro Garnacho, l'attaquant argentin des Mancuniens. Servi sur un ballon aérien de Diogo Dalot, le jeune joueur de 19 ans, dans les seize mètres, fait quelques pas d'ajustement en arrière et claque un ciseau acrobatique qui termine dans le petit filet du gardien des Toffees Jordan Pickford. En direct, les commentateurs de Canal+ se sont, à juste titre, enflammés:

«Magnifique! Le but de l'année! Le but somptueux!»

Pour Garnacho, qui évolue avec la première équipe de United depuis l'exercice 2021-2022, il n'y a pas meilleure manière d'inscrire son premier goal de la saison.

Les Red Devils se sont finalement imposés 3-0 avec encore des réussites de Rashford sur penalty (56e) puis Martial (75e). Un succès qui permet à Manchester United (6e) de rester collé au haut de tableau, avec 6 points de retard sur le leader Arsenal. (yog)