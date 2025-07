Granit Xhaka fait «percer» un rappeur français

C'est aussi une manière de glaner de nouveaux abonnés pour Xhaka. Le boss de l'équipe de Suisse en compte plus d'un million au moment d'écrire ces lignes et s'est tricoté une nouvelle cote de popularité auprès d'un public francophone féru de rap. Sous les publications de Xhaka, le français est devenu la langue principale .

Les couplets vrombissants et le refrain accrocheur du rappeur français sont devenus un hymne pour Xhaka. Une pub de dingue que de nombreux internautes commentent à tort et à travers.

Le nom de Granit Xhaka agite le marché des transferts. On l'envoie à la Juventus de Turin, à Sunderland (ou un accord de principe aurait été signé) et Fenerbahçe, ou encore en Arabie Saoudite, dans le richissime club de Neom Sports Club, entraîné par Christophe Galtier. Mais selon les dernières informations, le capitaine de la Nati pousserait pour un retour en Premier League, deux saisons après avoir quitté Arsenal pour le Bayer Leverkusen.

Cette étrange statistique hante l'Euro en Suisse

Peu efficaces depuis le début du Championnat d’Europe des nations, les tireuses de penalty affichent un taux de réussite extrêmement faible. Enquête sur les raisons de cette défaillance.

C’est l’un des faits marquants de cet Euro 2025: la faible efficacité des tireuses de penaltys. Point culminant de cette tendance, la séance de tirs au but entre l’Angleterre et la Suède, en quart de finale. Seules cinq des quatorze frappes ont été converties, soit à peine 36% de réussite. Six tentatives, souvent mal exécutées, ont été stoppées par les gardiennes, deux sont passées au-dessus et une a attrapé le poteau. Sur l’ensemble du tournoi, le ratio de conversion atteignait tout juste 58,5% avant les demi-finales. Un chiffre exécrable, encore revu à la baisse après le penalty frappé en deux temps par l’Anglaise Chloe Kelly, mardi contre l’Italie.