Nous étions à «ça» du transfert le plus WTF de l'histoire du foot

La Côte d'Ivoire, qualifiée in extremis pour les 8es de finale de «sa propre CAN», a limogé son sélectionneur en pleine compétition, ce qui ne présageait déjà rien de bon! Puis elle a demandé à la France de lui prêter Hervé Renard le temps de la phase à élimination directe. Oui, rien ne va dans ce que nous venons d'écrire. Allez, on résume pour vous cette situation ubuesque.

Lundi, la Côte d'Ivoire a subi un énorme revers en Coupe d'Afrique des nations. Un sanglant 4-0 face à la Guinée Équatoriale, lors de son troisième et dernier match de poule. La rencontre, que nous vous résumons ci-dessous (âmes sensibles s'abstenir), a mené à l'éviction du Français Jean-Louis Gasset et de son assistant, son compatriote Ghislain Printant.

Puisque cette défaite - la plus lourde de l'histoire des Éléphants à domicile - est intervenue en pleine CAN disputée à la maison, certains Ivoiriens étaient clairement au bout de leur vie au coup de sifflet final.

Autant le dire: «c'était clairement la merde».

Par chance, et avec seulement trois points obtenus durant la phase de groupes, la Côte d'Ivoire s'est hissée parmi les meilleurs troisièmes, se qualifiant ainsi pour les 8es de finale de la compétition. Bref, elle est revenue d'entre les morts par on ne sait quel maraboutage.

Il y a bien sûr une explication à tout ça: la victoire 1-0 des Lions de l'Atlas sur la Zambie. Depuis, Ivoiriens et Marocains sont comme des frères.

Forcément, il y avait dans tout le pays de belles scènes de fraternité.

Mais nous, on s'est surtout tapés des barres.

Bon, la fête, c'est bien sympa. Mais lorsqu'au lendemain de la qualif', on se réveille en découvrant qu'Emerse Faé assurera l'intérim, c'est un peu la gueule de bois quand même.

Heureusement, la Fédération ivoirienne de football (FIF) a eu une idée de génie: exiger de son homologue française, la FFF, qu'elle lui prête Hervé Renard, actuel entraîneur des Bleues, jusqu'à la fin de cette CAN 2024.

Le transfert peut facilement se résumer à ça.

A y regarder de plus près, l'idée n'est pas si mauvaise. Après tout, le «sorcier blanc» est un magicien - il connaît parfaitement le football africain.

En ayant remporté la CAN à deux reprises, d'abord avec la Zambie puis la Côte d'Ivoire, il a l'Afrique dans la peau.

C'est aussi un peu le pompier de service.

Le prêt d'un sélectionneur, en pleine compétition internationale? Du jamais vu, mais pourquoi pas, en tout cas, pas à n'importe quel prix.

Puis, alors que les discussions allaient bon train, la venue express de Kylian Mbappé a même été un temps envisagée! L'info provenait de la très sérieuse FFL, pour Fédération française de la lose!!!

Tout cela a commencé à effrayer le Sénégal qui, jusqu'alors, pensait jouer un match facile en 8e de finale.

Sauf qu'à la FFF, on a finalement dit non, «tu restes là, vieux»!

Selon les dernières informations, c'est Madame Renard en personne qui aurait fait pression pour que son mari reste en France.

Hervé Renard, lui, semblait chaud, jusqu'à ce qu'il découvre l'effectif de la Côte d'Ivoire et le parcours des Eléphants dans cette CAN.

Quoi qu'il en soit, ce coup dur pour la Côte d'Ivoire, certains l'assimilent déjà comme une défaite supplémentaire!

Finalement, et c'est officiel, le prêt le plus improbable de l'histoire ne s'est pas fait, les deux instances n'ayant pas réussi à trouver un accord.

La Fédération ivoirienne, taclée pour son amateurisme et sa façon de gérer les événements, a rappelé qu'une CAN sans dossier chaotique n'était pas vraiment une CAN. Les Eléphants, qui n'avaient sans doute pas besoin de ça, ont néanmoins toujours une chance de soulever le trophée. Il faudra commencer par battre le Sénégal, lundi à 21h00, en huitième de finale à Yamoussoukro.