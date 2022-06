Sion et Servette se retrouveront avant la reprise du championnat en Valais.

Les 10 matchs amicaux à ne pas rater cet été

L'heure de la reprise a sonné pour la plupart des clubs de Super et Challenge League. La saison des amicaux est lancée. Voici les rendez-vous à inscrire dans son agenda.

Jonathan Amorim

La tournée du Dynamo Kiev

Le Dynamo Kiev est un club en exil depuis que la guerre ravage l'Ukraine. Le championnat étant à l'arrêt, les joueurs du Dynamo se déplacent pour disputer des matchs amicaux. Ils avaient ainsi affrontés le FC Bâle le 4 mai dernier (victoire 2-3 des Ukrainiens).

Cet été, ils parcourront la Romandie pour garder la forme mais également pour récolter des fonds destinés à la Chaine du Bonheur. Trois matchs sont au programme :

Yverdon Sport - Dynamo Kiev, le 26 juin à 16h00 à Yverdon

Lausanne-Sport - Dynamo Kiev, le 29 juin à 20h00 à Lausanne

FC Sion - Dynamo Kiev, le 2 juillet dans un lieu encore à définir

Le mini-derby du Rhône

C'est un peu un classique des préparations estivales. Sion et Servette ont pris l'habitude de s'affronter également en amical d'avant-saison. Souvent, c'est pour l'anniversaire d'un club régional, l'affiche permettant à coup sûr d'attirer du monde. Cette année, c'est dans le cadre du 75ème anniversaire du FC Lens (commune de Crans-Montana, club de 3e ligue) que se déroulera la rencontre.

FC Sion - Servette le 25 juin à 16h00 à Lens (VS)

L'affiche du match facebook.com/fclens

Servette défie son nouveau voisin

Il y a quelques années, Servette et Lausanne voyaient arriver un nouveau rival sur les rives du Lac Léman (ou de Genève, comme vous préférez): Evian Thonon-Gaillard. Le club soutenu par Danone avait atteint la Ligue 1 et était devenu la fierté de toute la Haute-Savoie. Un statut désormais acquis par un autre club savoyard: le FC Annecy.

Les Annéciens ont rejoint la Ligue 2 et vont découvrir le monde professionnel du football français. L'occasion cet été de se mesurer au voisin genevois, Servette, et de lancer un derby Genève-Savoie. Un joli déplacement estival également pour les supporters grenats.

FC Annecy - Servette le 5 juillet à Annecy

Match de gala au stade de Genève

Quelques semaines plus tard, Servette accueillera West Ham au stade de Genève. Une affiche magnifique pour les hommes d'Alain Geiger. Des centaines de Londoniens, réputés pour suivre leur équipe favorite partout, sont attendus.

Ce match s'inscrit dans le cadre du camp d'entrainement de l'équipe anglaise à Evian. Ce sera la première rencontre de préparation pour l'équipe coachée par David Moyes. Les «Hammers» rejoindront directement Londres à la fin du match pour mettre un terme à leur stage de préparation.

Servette - West Ham à Genève le 8 juillet à 18h00

Quand le Valais rencontre l'Alsace

Le FC Sion affrontera les pensionnaires de Ligue 1 du RC Strasbourg cet été en amical. L'année passée, les Valaisans l'avaient emporté 1-0 à Evian avec un but de Filip Stojilkovic mais sans public. Cette année, les Alsaciens séjourneront du côté de Divonne, en France voisine, où aura lieu la rencontre face au FC Sion le 9 juillet prochain. Il s'agira du dernier test amical des Sédunois avant la reprise du championnat.

RC Strasbourg - FC Sion à Divonne-les-Bains le 9 juillet à 17h30

Le derby «INEOS»

Le LS affrontera son grand-frère niçois en amical à nouveau cet été. L'été passé, Lausanne avait créé la surprise en allant s'imposer 0-3 sur la Côte d'Azure grâce à un but d'Amdouni (52e) puis à un double de Trazié (57e, 77e).

Cette année, les Vaudois se déplaceront à Nice (également propriété du groupe INEOS) le 2 juillet. Une très belle occasion pour les supporters du LS de passer quelques jours au bord de la Méditerranée. L'aller-retour sur le week-end avec Easyjet est actuellement à moins de 150 francs (de rien, c'était le tuyau gratuit du jour ;-).

OGC Nice - Lausanne-Sport le 2 juillet à Nice

Zurich chez son voisin allemand

Environ 2h30 de voiture sépare Zurich de Stuttgart. Une faible distance qui permet aux deux clubs de s'affronter de manière régulière en préparation ou lors des pauses internationales. En novembre dernier, le FCZ s'était d'ailleurs incliné 1-0 contre l'équipe de Bundesliga. Les deux équipes se retrouveront logiquement cet été.

VfB Stuttgart - FC Zürich le 9 juillet à Friedrichshafen (Allemagne)

Lugano face à la 2. Bundesliga en Italie voisine

Si votre truc à vous en été c'est plutôt le nord de l'Italie, essayez de caler votre séjour transalpin entre le 28 et le 30 juin. Le FC Lugano séjournera à cette période dans la région de Bolzano, dans le Sud-Tyrol italien.

Une destination également choisie par deux clubs très populaires de 2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern et FC Ingolstadt (relégué toutefois en 3. Bundesliga). Les Tessinois affronteront ces deux adversaires lors de leur camp d'entrainement en Italie.

FC Lugano - 1. FC Kaiserslautern le 28 juin dans la région de Bolzano (Italie)

FC Lugano - FC Ingolstadt le 30 juin dans la région de Bolzano (Italie)

Saint-Gall à Monaco

Sympathique affiche également pour le FC Saint-Gall qui s'en ira défier l'AS Monaco sur ses terres le 29 juin. Malheureusement pour les nombreux supporters saint-gallois, le match se déroulera à huis clos, au Centre de Performance de La Turbie (terrain d'entrainement de l'AS Monaco). Le match devrait toutefois être retransmis en direct par le FC Saint-Gall.

AS Monaco - FC Saint-Gall le 29 juin à Monaco

David contre Goliath: «Traum-Mätsch»

Organisé par Blue Sport, le concours David contre Goliath: «Traum-Mätsch» (match de rêve) avait pour but de permettre à un club amateur de défier en direct sur la chaine le FC Saint-Gall, avec une série de documentaires sur l'équipe amateur en amont. C'est finalement le petit club Appenzellois du FC Urnäsch qui a remporté la mise et qui a affronté le grand-frère de la région devant plus de 2'200 spectateurs. Une journée qui restera à jamais dans les mémoires des joueurs. Le score (victoire de Saint-Gall 25-0) est anecdotique.

Si vous avez loupé cette rencontre et que vous souhaitez votre dose de David contre Goliah cet été, rendez-vous le 26 juin à Pfäffikon (3e ligue) où le FC local défiera le FC Wintherthour.